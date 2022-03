Facebook bojuje o svůj veřejný obraz, problémy žehlí kampaní a lobbingem

„Facebook pomáhá firmám v Evropě dokázat víc,“ znělo hlavní motto kampaně. Ta se objevovala mezi příspěvky na Twitteru, na profesní síti LinkedIn, ale i v tištěných novinách jako je MF DNES nebo Hospodářské noviny. „Z toho se dá dedukovat jediné – jde tu o co nejmasivnější zásah s co největší frekvencí,“ komentuje to odborník a kreativní ředitel agentury Ogilvy Jan Fryč.

Další problém je, že influenceři nechtějí oficiálně označovat reklamu, protože když tak učiní, snižuje se jim organický dosah. Facebook tím vlastně motivuje lidi obcházet pravidla. Denisa Hejlová vědkyně a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK