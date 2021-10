Mark se vyhýbá daním, píší lidé. Nové jméno Facebooku baví internet

Změna názvu přichází v době, kdy americký internetový gigant bojuje s kritikou zákonodárců i regulačních orgánů ohledně své tržní síly, algoritmických rozhodnutí a toho, jak na svých platformách přistupuje k projevům nenávisti či dezinformacím.



Právě i to se stalo terčem posměchu, jelikož někteří uživatelé sociálních sítí mají pocit, že Zuckerberg se přejmenováním společnosti snaží zamést pod koberec své stávající problémy.

Na základě toho pak vytváří vtipné koláže Zuckerberga v přestrojení. Jiní zase vtipkují, že název Meta je zkratka pro „Mark Evading True Accountability“, potažmo „Mark Evading Tax Accountability“, tedy „Mark se vyhýbá opravdové a daňové odpovědnosti“.

Jiní změnu názvu vnímají jako určitý komický historický milník, na základě kterého jednou budou vyprávět svým vnoučatům, že si pamatují i na doby, kdy se společnost Meta ještě jmenovala Facebook a nebo se posmívají předchozímu výroku Zuckerberga, že spolu s novou firemní strategií chce ve společnosti posílit kreativitu, s čímž název Meta příliš nekoresponduje.

Legraci si ze Zuckerberga nakonec udělala i konkurenční sociální síť Twitter, která oznámila, že má pro své uživatele velkou novinku a v zápětí uvedla „děláme si srandu, jsme pořád Twitter”.

Twitter @Twitter BIG NEWS lol jk still Twitter oblíbit odpovědět

Kromě toho, že si z nového názvu a potažmo i samotného Zuckerberga dělá mnoho lidí legraci, má nové jméno i několik významů, které pro mnohé mohou být matoucí.

Problémy název může způsobit třeba obchodníkům, jelikož existuje fond Roundhill Ball Metaverse ETF, která se na burze prodává pod názvem META a „nový” Facebook tak bude muset být uváděný jako MVRS, což může investory velmi zmást.

Ještě více paradoxní pak na celé situaci je to, že pokud si místo akcií Meta (bývalý Facebook), koupíte akcie fondu Roundhill Ball Metaverse ETF (META), i tak podpoříte společnost Facebook, jelikož firma spojená s největší sociální síti světa je součástí fondu.

Název Meta pak také v různých jazycích znamená něco jiného. Například ve španělštině či portugalštině meta označuje slovo “cíl”, například v hebrejštině pak znamená slovo “zemřel”. V brazilské portugalštině, pak toto slovo má dokonce sexuální konotaci.

Zuckerbergovo metaverzum

Nový název společnosti Facebook je odkazem na metaverzum, kterou chce generální ředitel Mark Zuckerberg v příštích několika letech vybudovat. Metaverzum, o kterém Zuckerberg mluví, je v podstatě platforma virtuální reality, v níž se lidé shromažďují a komunikují v digitálním prostředí.



Na nový název Facebooku a i celý projekt metaverza mají samozřejmě názor i jeho kolegové a konkurenti z řady technologických firem. Ačkoliv někteří vítají jeho plán na postavení metaverza s nadšením, jiní jsou k celému projektu skeptičtější.

Například technologický nadšenec ze Silicon Valley Robert Scoble uvedl, že Facebook je špatnou společností, která by světu měla nabízet nějakou vizi budoucnosti a označil Zuckerberga jen za někoho, kdo se chce svézt na vlně toho, že do světa vypustí obrovský ambiciózní plán, který dobře zní, ale reálně se nikdy pořádně nezrealizuje.

Naproti tomu ale spoluvedoucí fondu Roundhill Ball Metaverse ETF Matthew Ball, který by právě kvůli velmi podobnému názvu při obchodování na burze nemusel mít nové jméno Facebooku příliš v lásce, označil nápad Zuckerbergova metaverza jako velmi revoluční a také jako něco, co by zásadně mohlo ovlivnit budoucnost lidských životů.

„Není to prostě jen uvedení nového produktu, ale je to víra v určitý nový směr budoucnosti. A to, že se Facebook už jmenuje Meta je mi jedno. Koneckonců „meta” je předpona a na to si ochrannou známku stejně nedáte,” říká Ball.

Ačkoliv lidé z řad technologických odborníků i široké veřejnosti trochu pochybují, zda Zuckerberg jméno společnosti nezměnil právě kvůli pomyslnému odklizení problémů, podle profesora marketingu na McDonough School of Business na Georgetownské univerzitě Luca Wathieua je to spíše méně pravděpodobné.

„Nový název Facebooku může pomoci vytvořit si určitý psychologický odstup od problémů, ale byl bych k tomu velmi skeptický. Koneckonců je to pořád ta stejná firma,” uzavírá.