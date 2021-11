Navštivte Islandverzum. Úřad cestovního ruchu si utahuje ze Zuckerberga

Islandský úřad pro cestovní ruch Iceland Tourism na svých sociálních sítích zveřejnil video, ve kterém islandský herec a spisovatel Jorundur Ragnarsson ztvárňuje roli „vizionářského ředitele Zacka Mosbergssona“. Ten je nápadně podobný právě Zuckerbergovi a používá i podobné výrazy a řeč těla jako šéf Facebooku, když představoval nový projekt firmy s názvem metaverzum.



Video je pojmenované „Představujeme vám Islandverzum” a Zack Mosbergsson v něm láká příchozí turisty do světa, který ačkoliv působí neskutečně, je opravdu skutečný a naprosto vás pohltí. „Je to další vývoj, jakým dochází k sociálnímu propojení. V případě Islandverza se to celé budovalo miliony a miliony let,” říká ve videu herec Ragnarsson.

Součástí spotu je i záběr, ve kterém se herec vynoří z přírodního termálního jezírka se silnou vrstvou opalovacího krému na obličeji, což mělo odkazovat na neslavnou Zuckerbergovu fotografii ze surfování na Havaji. Zakladatel Facebooku byl na fotce totiž hodně namazaný krémem na opalování a mnozí internetoví uživatelé si z něj kvůli tomu utahovali.



Video se těší velkému úspěchu a vidělo ho už téměř 950 tisíc lidí. Humornou reklamu okomentoval i sám Zuckerberg. „Islandverzum vypadá opravdu úžasně a musím se tam brzy podívat. Jsem rád, že taky používáte opalovací krém,” okomentoval s nadhledem šéf Facebooku.

Komentář Maka Zuckerberga pod videem Iceland Tourism

„Marku, jste tu kdykoliv vítaný! Islandverzum má otevřeno 24 hodin denně a sedmkrát do týdne,” odpověděl Iceland Tourism vzápětí Zuckerbergovi. Podle reakcí se reklamní spot povedl a Islandu opravdu může zajistit velkou propagaci. Země byla totiž před covidem velmi oblíbenou destinací, jen za rok 2019 ji navštívilo asi dva miliony turistů a po pandemii se snaží obnovit svůj cestovní ruch.