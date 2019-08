Digitální měna od Facebooku ztrácí podporu. Finančníci se bojí regulace

Někteří z dřívějších podporovatelů Libry zvažují zpřetrhání svých vazeb s digitální měnou, píše deník Financial Times. Finanční projekt největší sociální sítě ze začátku podpořilo 28 firem, které dohromady vytvořily asociaci, jež má novou měnu spravovat.

Kromě dceřiné firmy Facebooku Calibra jsou členy tohoto spolku i někteří silní hráči finančního světa jako společnosti Visa, Mastercard a PayPal. Dále zde působí například firmy Spotify, Uber či Vodafone.

Přestože Facebook podle vyjádření svých představitelů nemá v asociaci žádné zvláštní postavení, vyvolává spojitost nového platidla s největší sociální sítí obavy. Znepokojení v minulých měsících vyjádřili jak američtí, tak evropští politici. Dolní komora amerického Kongresu Facebook dokonce vyzvala, ať své plány pozastaví.

“Facebook má data o miliardách lidí a opakovaně prokázal lhostejnost k ochraně a obezřetnému využívání těchto dat,” uvedla v červnu americká poslankyně Maxine Watersová. Narážela tak na kauzu britské společnosti Cambridge Analytica, která se dostala k údajům o 87 milionech uživatelů Facebooku bez jejich svolení.

Minimálně tři firmy se chtějí distancovat

Plány Facebooku na vytvoření virtuální měny se rozhodli přezkoumat i antimonopolní regulátoři Evropské unie, kteří by se měli zaměřit mimo jiné na způsob nakládání s údaji o spotřebitelích. S odkazem na zainteresované zdroje o tom tento týden informovala agentura Reuters.

Evropská komise podle těchto zdrojů obeslala firmy sdružené v asociaci Libra dotazníkem, což by mohla být příprava na zahájení oficiálního vyšetřování. Pokud by Komise shledala, že došlo k porušení antimonopolních pravidel, mohla by společnostem udělit pokutu ve výši 10 procent jejich globálního obratu. Představitelé Evropské komise odmítli tyto informace komentovat.

Tento tlak, včetně obav australských či kanadských regulátorů, vyděsil některé z dřívějších podporovatelů Libry, píše deník Financial Times. Minimálně tři z nich vedou podle listu interní diskuse o tom, jak se v budoucnu od projektu distancovat. Kromě regulace samotné měny zaznívá také obava z toho, že využívání Libry přitáhne pozornost úřadů i v dalších oblastech podnikání.

Zatímco zakládající členové asociace Libra koncept nové kryptoměny vesměs podporují, dvě společnosti připustili, že vedou debatu o tom, jak nyní postupovat dál. „Některé z těchto debat (o regulaci) měly proběhnout ještě před zahájením, abychom vědeli, co si o tom budou úřady myslet a nebyl zde takový tlak,” citoval deník jednoho ze stoupenců Libry.