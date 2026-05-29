Světové finále EY Podnikatele roku ovládli zakladatelé Astera Labs

Autor:
  15:47
Světovými vítězi soutěže EY Podnikatel roku se pro rok 2026 stali spoluzakladatelé americké společnosti Astera Labs Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra a Casey Morrison. Porota je vybrala z 58 národních vítězů reprezentujících 46 zemí a regionů. Do Spojených států putuje toto prestižní ocenění již počtvrté.

Zleva: Jitendra Mohan a Sanjay Gajendra, spoluzakladatelé společnosti Astera Labs a držitelé titulu EY Světový podnikatel roku 2026; Janet Truncale, předsedkyně správní rady a generální ředitelka EY; Stasia Mitchell, partnerka, EY Global Entrepreneurship. | foto: EY

Mohan, Gajendra a Morrison postavili svou kariéru na přesvědčení, že pro rozvoj umělé inteligence je zásadní odstranit omezení v propustnosti a výkonu. V roce 2017 založili Astera Labs s cílem vyvíjet softwarově definovaná řešení konektivity přímo pro datová centra AI.

Začínali v garáži v Silicon Valley a čelili řadě výzev – od nových technických standardů přes nedostatek talentů až po náročné získávání financí na teprve se rozvíjejícím trhu. Dnes jejich firma zaměstnává přes tisíc lidí ve třinácti kancelářích po celém světě.

„Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být. Vztahy, které jsme navázali s ostatními vítězi i porotci jsou pro nás mimořádně inspirativní. Být mezi podnikateli, kteří tvoří trvalé hodnoty a zároveň formují budoucnost, pro nás hodně znamená. Z týmu deseti lidí v roce 2018 jsme vyrostli na více než tisíc a jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tak silné globální podnikatelské komunity,“ řekl při přebírání ceny v monackém sále Salle des Étoiles Jitendra Mohan.

„Od začátku jsme chtěli vybudovat něco výjimečného a zároveň pozitivně ovlivnit životy lidí. Z trojice inženýrů v garáži jsme se posunuli k veřejně obchodované firmě, která pomáhá budovat základy éry AI. Toto ocenění přijímáme s potěšením i pokorou. Náš pokrok je výsledkem let tvrdé práce i vztahů, které jsme po cestě vybudovali,“ dodal Casey Morrison.

Titul EY Podnikatel roku 2025 si odnesl investor a byznysmen Dušan Šenkypl

Českou republiku v Monaku reprezentoval národní vítěz Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital. Ten světové finále označil za vzácnou příležitost, jak se na chvíli zastavit a ohlédnout se za cestou, kterou s celým týmem za poslední dekádu urazil.

„Srdečně gratuluji Astera Labs k naprosto zaslouženému triumfu. Přeji jim, aby přispěli k tomu, že AI bude dostupná všem a stane se samozřejmou infrastrukturou každodenního života, tak jako dnes elektřina,“ uvedl Šenkypl.

Podle Martiny Kneiflové, vedoucí partnerky EY v České republice, finále soutěže opět potvrdilo, že klíčem k úspěchu je odvaha. „Setkání národních vítězů bylo krásnou oslavou podnikatelů, kteří se nebojí inovovat a posouvají hranice možného. Jsem moc ráda, že Česko letos reprezentoval právě Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital, a gratuluji letošním vítězům,“ vzkázala.

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Sdíleným autem nově i do zahraničí. Bolt Drive umožní jízdu do čtyř sousedních zemí

Carsharingová platforma Bolt Drive míří za hranice České republiky. Nově mohou...

Carsharingová služba Bolt Drive nově umožní vyjet se zapůjčeným autem i do zahraničí. Dosud bylo možné její vozy používat výhradně v Česku. Cestovat lidé mohou do Německa, Rakouska, Polska a na...

