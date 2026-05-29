Mohan, Gajendra a Morrison postavili svou kariéru na přesvědčení, že pro rozvoj umělé inteligence je zásadní odstranit omezení v propustnosti a výkonu. V roce 2017 založili Astera Labs s cílem vyvíjet softwarově definovaná řešení konektivity přímo pro datová centra AI.
Začínali v garáži v Silicon Valley a čelili řadě výzev – od nových technických standardů přes nedostatek talentů až po náročné získávání financí na teprve se rozvíjejícím trhu. Dnes jejich firma zaměstnává přes tisíc lidí ve třinácti kancelářích po celém světě.
„Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být. Vztahy, které jsme navázali s ostatními vítězi i porotci jsou pro nás mimořádně inspirativní. Být mezi podnikateli, kteří tvoří trvalé hodnoty a zároveň formují budoucnost, pro nás hodně znamená. Z týmu deseti lidí v roce 2018 jsme vyrostli na více než tisíc a jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tak silné globální podnikatelské komunity,“ řekl při přebírání ceny v monackém sále Salle des Étoiles Jitendra Mohan.
„Od začátku jsme chtěli vybudovat něco výjimečného a zároveň pozitivně ovlivnit životy lidí. Z trojice inženýrů v garáži jsme se posunuli k veřejně obchodované firmě, která pomáhá budovat základy éry AI. Toto ocenění přijímáme s potěšením i pokorou. Náš pokrok je výsledkem let tvrdé práce i vztahů, které jsme po cestě vybudovali,“ dodal Casey Morrison.
Titul EY Podnikatel roku 2025 si odnesl investor a byznysmen Dušan Šenkypl
Českou republiku v Monaku reprezentoval národní vítěz Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital. Ten světové finále označil za vzácnou příležitost, jak se na chvíli zastavit a ohlédnout se za cestou, kterou s celým týmem za poslední dekádu urazil.
„Srdečně gratuluji Astera Labs k naprosto zaslouženému triumfu. Přeji jim, aby přispěli k tomu, že AI bude dostupná všem a stane se samozřejmou infrastrukturou každodenního života, tak jako dnes elektřina,“ uvedl Šenkypl.
Podle Martiny Kneiflové, vedoucí partnerky EY v České republice, finále soutěže opět potvrdilo, že klíčem k úspěchu je odvaha. „Setkání národních vítězů bylo krásnou oslavou podnikatelů, kteří se nebojí inovovat a posouvají hranice možného. Jsem moc ráda, že Česko letos reprezentoval právě Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital, a gratuluji letošním vítězům,“ vzkázala.