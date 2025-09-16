Ztráty kvůli extrémnímu počasí v Evropě přesáhly bilion korun, říká studie

Extrémní počasí, které zasáhlo Evropu během tohoto léta, způsobilo podle odhadu na úrovni celé EU krátkodobé ekonomické ztráty ve výši nejméně 43 miliard eur (1,046 bilionu Kč). Očekává se, že do roku 2029 náklady vzrostou až na 126 miliard eur (3,064 bilionu Kč).
Místní obyvatelé reagují na blížící se lesní požár v Congostě ve Španělsku. (11. srpna 2025)

Bezprostřední důsledky na ekonomiku během jediného léta veder, sucha a záplav činil 0,26 procenta ekonomického výkonu EU v roce 2024, vyplývá z analýzy, která ještě neprošla recenzním řízením. Analýza je založena na vztazích mezi počasím a ekonomickými údaji, které byly tento měsíc zveřejněny v akademické studii, informoval britský portál The Guardian.

OBRAZEM: Koupání pod Eiffelovkou i lesní požáry. Evropu zachvátila vlna veder

Největší škody počasí způsobilo na Kypru, v Řecku, na Maltě a v Bulharsku. Každá z těchto zemí utrpěla krátkodobé ztráty přesahující 1 procento své hrubé přidané hodnoty (HPH) za rok 2024. Následovaly je další středomořské země včetně Španělska, Itálie a Portugalska.

Hrubá přidaná hodnota

Hrubá přidaná hodnota (HPH) je ekonomický ukazatel, který měří hodnotu, kterou přidávají firmy nebo odvětví k celkovému ekonomickému výkonu.

(HPH) se vypočítá jako rozdíl mezi celkovou produkcí a mezispotřebou, tedy hodnotou vstupů, které byly spotřebovány při výrobě finálních produktů.

Ekonomové z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky upozornili, že analýza nebere v úvahu všechny faktory, které mohly mít vliv na celkové ekonomické ztráty. Nezohledňuje například lesní požáry, které minulý měsíc zasáhly jižní Evropu, ani souhrnný dopad extrémního počasí, které zasáhlo několik oblastí současně.

„Skutečné náklady extrémního počasí se objevují postupně, neboť tyto události ovlivňují životy a obživu prostřednictvím široké škály kanálů přesahujících počáteční odhad,“ uvedla Sehrish Usmanová, ekonomka z Univerzity v Mannheimu a hlavní autorka studie. Podle ní by výsledky studie mohly pomoci tvůrcům politik zaměřit podporu v situacích, ve kterých chybí oficiální údaje.

Nepřímé ekonomické důsledky

Zatímco většina výzkumů ekonomických nákladů klimatických změn se zaměřuje na přímé důsledky, jako je zničený majetek, autoři nové studie použili historické vztahy mezi extrémním počasím a ekonomickým výkonem k vysvětlení dominových efektů, jako je například omezená doba, kterou mohou stavebníci pracovat během vln veder, anebo ovlivnění každodenní mobility lidí po povodních, protože povodně poškodily železnice.

Ekonomické důsledky veder budou v Evropě stále výraznější, varují vědci

Stéphane Hallegatte, hlavní klimatický ekonom Světové banky, který se na studii nepodílel, uvedl, že širší ekonomické důsledky extrémního počasí jsou větší než přímé účinky a trvají déle, než si lidé představují.

„Dlouho tvrdím, že bychom měli změnit zaměření z přímých škod způsobených katastrofami na širší ukazatele, které zachycují plnější ekonomický dopad, takže jsem velmi rád, že studie přesně to dělá,“ řekl.

ECB zkoumá vliv veder na inflaci, chce klima začlenit i do měnové politiky

Zároveň však upozornil, že studie použila nedokonalé zástupné ukazatele k identifikaci extrémního počasí, což pravděpodobně vede k podcenění celkových nákladů. Dodal také, že HPH nezachycuje plné náklady extrémního počasí na lidi a firmy ani pozitivní efekty opatření snižující zranitelnost vůči katastrofám. To může být například lepší infrastruktura nebo včasné varování.

„Zvláště když katastrofy postihují chudé komunity a lidi, vliv na HPH může být minimální, protože tito lidé jsou chudí. Ale to neznamená, že nebudou trpět,“ uvedl Stéphane Hallegatte.

Výrazná ekonomická stopa

Ekonom z Belgické národní banky Gert Bijnens uvedl, že narušení dodavatelského řetězce je jedním z nejvýznamnějších „skrytých nákladů“, které obvykle zůstávají nezapočítány.

Studie, která se zabývala náklady ničivých belgických povodní v roce 2021, jejíž je Gert Bijnens spoluautorem, například zjistila, že tržby výrobních firem daleko od katastrofy prudce klesly, pokud měly v záplavových zónách dlouhodobé dodavatele. Ignorování takových efektů by podle něj mohlo podhodnotit škody až o 30 procent.

„Samozřejmě, takové odhady jsou zatíženy nejistotou, protože se opírají o historické průměry a zatím nedokážou plně zachytit řetězení extrémních událostí,“ uvedl Bijnens. „Ale hlavní sdělení je jasné: extrémní počasí už nyní zanechává výraznou ekonomickou stopu a nepřímé důsledky mohou být stejně ničivé jako přímé škody,“ uzavřel podle The Guardianu.

Před 100 lety

