Méně než dva dolary na den. Počet nejchudších po dvaceti letech stoupne

Pandemie koronaviru, světové konflikty a změny klimatu. To jsou podle Světové banky tři faktory, které zpomalují snahy snížit světovou chudobu. Podle šéfa Světové banky Davida Malpasse mohou tyto faktory způsobit, že do extrémní chudoby upadne více než 1,4 procenta světové populace. Extrémní chudoba je definována jako život za méně než 1,9 dolarů denně (44 Kč), uvedla agentura BBC.

Do roku 2021 by pak počet extrémně chudých mohl vzrůst až na 150 milionů. Letošní předpokládaný nárůst by byl první od roku 1998, kdy světovou ekonomikou otřásla asijská finanční krize. Před vypuknutím pandemie covid-19 se přitom očekávalo, že míra extrémní chudoby letos poklesne na 7,9 procenta. Podle zprávy Světové banky je však pravděpodobné, že se v tomto roce bude pohybovat v rozmezí od 9,1 až 9,4 procenta.

Mnoho nových chudých vznikne podle Světové banky v zemích, ve kterých již vysoká míra extrémní chudoby existuje. Přibližně 82 procent z celkového počtu se ale očekává v zemích se středními příjmy, napsal britský deník The Guardian.



Bohatí bohatnou

Světová banka si v roce 2013 postavila za cíl snížit počet lidí v extrémní chudobě do roku 2030 na maximálně 3 procenta. Nyní však upozorňuje, že bez rychlých a výrazných opatření jednotlivých zemí svého cíle nedosáhne. Aby se podařilo znovu začít snižovat počet chudých, je potřeba, aby země společně bojovaly proti koronaviru, poskytly podporu domácnostem a vytvořily odolnější ekonomiky, jakmile pandemie odezní, uvedla Světová banka.



Extrémní chudoba vzrostla poprvé za 20 let

Pokrok při snižování globální chudoby podle banky zpomaloval ještě před koronavirem. V letech 2015 až 2017 se z chudoby dostalo 52 milionů lidí, ale míra snížení v tomto období činila méně než půl procentního bodu ročně. To bylo pomaleji než v letech 1990 až 2015, kdy celosvětová chudoba klesala tempem zhruba jednoho procentního bodu ročně.



Světová banka upozorňuje, že země se musí po covidu-19 připravit na jinou ekonomiku. Musí umožnit kapitálu, práci, dovednostem a inovacím přejít do nových podniků a odvětví. Věřitel přislíbil finanční pomoc rozvojovým zemím, kterým nabízí granty a půjčky s nízkým úrokem v hodnotě až 160 miliard dolarů.



Na druhém konci žebříčku miliardáři zaznamenali, že jejich bohatství dosáhlo během pandemie rekordních maxim, přičemž nejvyšších výdělků dosáhli nejvyšší představitelé z oblasti technologie a průmyslu. Podle zprávy švýcarské banky UBS nejbohatší lide zbohatli od dubna do července letošního roku o 27,5 procenta.

Zpráva švýcarské banky UBS zjistila, že miliardáři měli největší užitek ze sázek na oživení globálních akciových trhů, které byly v době globálního uzavření v březnu a dubnu na svém minimu, píše The Guardian. Akcie v některých technologických společnostech, které často vlastní miliardáři, tak velmi prudce vzrostly.

To, že jsou superbohatí stále bohatší, ukazuje podle zprávy UBS na to, že kapitalismus nefunguje tak, jak by měl. Podle vedoucího globálních kanceláří UBS Josefa Stadlera skutečnost, že se bohatství miliardářů natolik zvýšilo v době, kdy stovky milionů lidí na celém světě bojují o život, může vést k veřejným i politickým nepokojům.