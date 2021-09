Dubaj chystá velkolepé zahájení Expa. Očekává až 25 milionů návštěvníků

Expo 2020 pořádané v jednom z nejdynamičtějších, nejmladších a nejrychleji rostoucích regionů na světě bude mít více než 200 účastníků, účastní se více než 180 zemí a také nadnárodní společnosti, vzdělávací instituce a nevládní organizace. Organizátoři očekávají 25 milionů návštěvníků, a z toho až 70 procent ze zahraničí, tak jak původně plánovali před propuknutím celosvětové pandemie covidu-19.

Podle dubajského vládce Šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma je v dnešním silně propojeném světě klíčová vize pokroku a rozvoje založená na společném záměru a odhodlání, proto je hlavním tématem výstavy spojování myšlenek a vytváření budoucnosti a dílčími tématy budou udržitelnost, mobilita a příležitosti.

Každé z dílčích témat bude mít svůj vlastní pavilon. Design pavilonu udržitelnosti vytvořilo britské architektonické studio Grimshaw, koncepci pavilonu mobility navrhlo britské studio Foster + Partners a pod podobou pavilonu příležitostí je podepsána španělsko-kuvajtská firma Agi Architects. Autorem projektu pavilonu pořadatelské země, který má tvar letícího sokola, je slavný španělský architekt Santiago Calatrava. Výstavní plocha čítá 438 hektarů a nachází se mezi Dubají a Abu Dhabi.

Česko se na Expu představí v zóně Udržitelnost, kde se bude prezentovat jako země přírody, vědy a inovací.

Po celou dobu konání výstavy bude k vidění systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. Vyvinuli ho vědci AV ČR a ČVUT.

Dále expozice v českém pavilonu představí deset stálých exponátů a deset tematických výstav, které se po dobu trvání výstavy vystřídají.

Rotační výstavy se budou dotýkat témat voda, design, technologie a univerzity. Český pavilon se nachází na pozemku s plochou 2 200 metrů čtverečních, jeho součástí je i plzeňská restaurace s tradiční českou kuchyní.



Celkový rozpočet české účasti činí 350 milionů korun. Příspěvek ze státního rozpočtu, který se loni v červenci zvýšil o 25,2 milionu, činí 185,2 milionu korun. Česká účast se financuje prostřednictvím PPP, na které se podílí soukromý i veřejný sektor.

Velkolepé ohňostroje

Ceny vstupného: jednodenní - 26 dolarů (564 korun)

měsíční - 53 dolarů (1 150 korun)

šestiměsíční - 135 dolarů (2 929 korun).

Zahajovací ohňostroje se budou konat večer v pátek 1. října, začnou po dvacáté hodině místního času v Dubai Festival City, The Frame, The Pointe a Palm Jumeirah, přičemž každý z nich představí své vlastní jedinečné koncepty. Maloobchodní a zábavní destinace The Pointe, tak Dubai Festival City zahalí své fontány do oslnivé světelné a zvukové show na téma Expo 2020. Fasáda hotelu The Frame bude zase svítit v barvách Expa.

Na všech těchto místech budou vyvěšené vlajky zúčastněných zemí a také k zakoupení vstupenky na Expo 2020.

Seznam míst, odkud se bude slavnostní zahájení vysílat, zahrnuje dále více než 240 hotelů po celé zemi. Kromě toho bude tento zážitek přenášet několik desítek obchodních a dalších institucí či mezinárodní letiště v Dubaji.

Také oficiální partneři výstavy se podílejí na propagaci slavnostního zahájení. Například letecká společnost Emirates, která je partnerem Expo 2020 v Dubaji, bude přenos přenášet ze svých salonků první a business třídy po celém světě.

Další partneři výstavy pořádají pro své zaměstnance večírky spojené se slavnostním zahájením výstavy Expo 2020.