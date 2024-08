Německá drogerie expanduje. Po Slovensku má zálusk také na český trh

Na webových stránkách má společnost Müller vypsanou pracovní pozici manažera pro expanzi na slovenském a českém trhu. K otevření prodejen jsou tak blíže u našich východních sousedů.

„Pro naši obchodní společnost je vstup na nový slovenský trh velkým krokem. Chtěli bychom získat nové zákazníky hlavně díky rozmanitosti zboží, které nabízíme,“ poslala redakci iDNES.cz německá centrála. Na doplňující dotaz, kdy se otevřou první prodejny v Česku a proč nejdříve preferuje slovenský trh, firma nereagovala.

Může to být tím, že na českém trhu panuje poměrně silná konkurence. Český trh je víceméně saturován a vládne mu trojlístek – Teta, Rossmann a dm drogerie.

Proč nejdřív Slovensko?

„Značka Müller si pravděpodobně vybrala nejdříve Slovensko, jelikož na tamním trhu nejsou značky jako u nás, například Sephora nebo Rossmann. Avšak najdete tu širokou síť drogérií 101 Drogéria,“ říká expert Tomáš Krejcar z CZ Retail Advisors. Dodává, že koncept Müller má poměrně široký výběr produktů i z jiných druhů sortimentu a taktéž poměrně specifické nároky na velikosti poboček.

„Obecně se dá říci, že mají od 800 až do 3 tisíc metrů čtverečních v top lokalitách. Najdete je na ulicích, v obchodních centrech a retail parcích, avšak někde i nemovitosti přímo vlastní. To může být také z dalších důvodů, proč se rozhodli začít se Slovenskem, kde je výše průměrného nájemného nižší na metr čtverečních, než jaký je v Česku. Dalším kritériem může být třeba i to, že některá slovenská města jsou přesaturovaná obchodními centry, bude tak snazší najít vhodné prostory, které jsou k dispozici,“ domnívá se Krejcar.

„Nejvíce zajímavé bude sledovat, jestli se podaří takto velké prostory značce Müller najít v centrech, kde už je tento sortiment zastoupen. Osobně jsem rád, že do ČR a SK míří stále nové značky a trh se hýbe,“ doplňuje Krejcar.

Jinde se daří

Na rozdíl od česko-slovenského trhu se společnosti Müller daří v jiných zemích. Kromě domácího, tedy německého trhu, působí v dalších sedmi evropských zemích. V současné době má 942 prodejen v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Španělsku, Chorvatsku, Slovinsku a Maďarsku.

Zde nabízí více jak 190 tisíc položek, kde má největší zastoupení drogerie s padesáti tisíci položkami. Druhou pozici zaujímá přibližně 42 tisíc položek multimédií, tedy her, filmů a hudebních nosičů.

Podle posledních zveřejněných údajů vzrostly tržby společnosti Müller ve finančním roce 2022/23 o 7,3 procenta na 4,6 miliardy eur (110 miliard Kč). V hrubé výši tak společnost Müller poprvé překonala pětimiliardovou hranici, tedy 5,29 miliardy eur (127 miliard Kč).