Krize v dodávkách počítačových čipů z Číny do evropských aut pokračuje. Evropské sdružení výrobců automobilů vydalo ve středu naléhavé varování, že jeho členové, mezi něž patří značky Volkswagen, Fiat, Peugeot a BMW, nyní využívají rezervní zásoby, ale zásoby se tenčí, píše portál The Guardian.
„Zastavení montážních linek může být otázkou pouhých několika dní. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby zdvojnásobily své úsilí a našly diplomatické řešení této kritické situace,“ uvedla generální ředitelka asociace Sigrid de Vriesová.
Nová čipová krize pro evropské automobilky? Je za tím roztržka s Čínou
Společnost Mercedes-Benz Group nyní podle svého generálního ředitele Oli Källeniuse hledá po celém světě alternativní zdroje těchto klíčových polovodičů.
Minulý týden automobilky ve Velké Británii, EU a Japonsku, včetně značek jako Volvo, Volkswagen, Honda a Nissan, uvedly, že zákaz vývozu z továren Nexperia v Číně by mohl zastavit výrobní linky.
Nedostatek čipů způsobuje problémy také v Japonsku. Výkonný ředitel společnosti Nissan Guillaume Cartier na autosalonu v Tokiu novinářům sdělil, že z hlediska dodávek čipů je společnost saturována pouze do prvního týdne v listopadu.
Peking zakázal vývoz čipů značky Nexperia na začátku tohoto měsíce v reakci na rozhodnutí nizozemské vlády převzít 30. září společnost se sídlem v Nizozemsku a suspendovat jejího čínského generálního ředitele poté, co USA upozornily na možná bezpečnostní rizika.
„Odvětví v současné době čerpá ze zásob, ale ty se rychle tenčí. Z průzkumu mezi našimi členy z tohoto týdne vyplývá, že někteří již očekávají bezprostřední zastavení montážních linek,“ uvedla de Vriesová.
Automobilky čekají na dohodu
Zákaz vývozu čipů Nexperia byl ranou pro evropský automobilový sektor, který již byl dříve zasažen rozhodnutím prezidenta Si Ťin-pchinga znovu zavést kontroly vývozu vzácných zemin v rámci eskalujícího obchodního napětí s USA.
Očekává se, že Si Ťin-pching a Donald Trump podepíšou obchodní dohodu, když se ve čtvrtek setkají na summitu v Jižní Koreji. Ta by na rok pozastavila zákaz vývozu klíčových minerálů. Není ale zcela jasné, zda se to bude týkat i dodávek do EU.
Čína přitvrdila v omezení vývozu vzácných zemin, další kroky chystá
De Vriesová uvedla, že i když existují alternativní dodavatelé čipů, vybudování dodatečných kapacit může trvat měsíce. „Průmysl nemá tolik času, než se projeví nejhorší důsledky tohoto nedostatku. Všechny strany tohoto sporu podle ní velmi usilovně pracují na nalezení diplomatického řešení. „Zároveň nám naši členové sdělují, že dodávky dílů již byly kvůli nedostatku čipů zastaveny,“ uvedla.
Nizozemská vláda převzala 30. září kontrolu nad společností Nexperia s odůvodněním, že porušila zásad správy a řízení. Čínské ministerstvo obchodu následně 4. října zablokovalo vývoz produktů tohoto výrobce čipů z Číny. Zatímco většina polovodičů společnosti Nexperia se vyrábí v Evropě, asi 70 procent z nich se před distribucí balí v Číně.
Čínská pobočka společnosti již podnikla kroky k nezávislosti a obnovila prodej produktů domácím čínským zákazníkům.
Zdroje uvedly, že nizozemská vláda nyní věří, že se jí podaří vyjednat s Čínou řešení, které podle britského webu obnoví jednotnou nizozemsko-čínskou strukturu společnosti.