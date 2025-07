Jednání o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy již několik týdnů probíhají pod výrazným tlakem. Čas na její uzavření je do 9. července. Pokud se to nepodaří, americká cla vůči unijnímu importu se zvýší až na 50 procent. To by negativně dopadlo i na řadu evropských firem, které jsou na vývozu do USA závislé, píše agentura Bloomberg.

Brusel má kromě několika vyjmutých sektorů zároveň usilovat o výjimky, které by vedly ke snížení již zavedených amerických cel na dováženou ocel, hliník, automobily i autodíly. Jsou to totiž oblasti, ve kterých je evropský průmysl dlouhodobě silný.

Jen hodnota evropského vývozu automobilů a autodílů do USA loni činila 52,8 miliard eur, což je v přepočtu asi 1,3 bilionu korun. V případě oceli a hliníku to loni bylo 24 miliard eur (zhruba 600 miliard korun) a mezi největší exportéry se řadily Francie, Itálie a Německo.

Momentálně se americká cla mají vztahovat na evropské zboží v hodnotě zhruba 380 miliard eur (asi 9,5 bilionů korun), což je asi 70 procent celkového unijního vývozu do Spojených států.

Do USA odlétěl i Šefčovič

Do probíhajících rozhovorů v posledních dnech výrazně promlouvá i slovenský místopředseda Evropský komise Maroš Šefčovič. Ten v úterý odletěl do Washingtonu, aby obchodní dohodu mezi oběma celky v ideálním případně dovedl do zdárného konce.

Evropská unie má zároveň se Spojenými státy jednat o strategické spolupráci. Ta by se měla týkat zkapalněného zemního plynu i umělé inteligence. Podle agentury Bloomberg se Evropská unie nebrání ani spolupráci v oblasti hospodářské bezpečnosti.

Ve hře čtyři scénáře

Současné jednání mezi Spojenými státy a Evropskou unií může mít podle agentury Bloomberg čtyři rozdílné výsledky. Může v prvé řadě jít o obchodní dohodu s úrovní asymetrie, kterou unijní představitelé budou akceptovat. Druhý scénář zahrnuje takovou úroveň asymetrie, kterou se EU rozhodne nepřijmout.

Termín pro dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy se může také prodloužit, anebo se Donald Trump a jeho administrativa rozhodnou z probíhajících jednání ustoupit a americká cla vůči Evropské unii jednostranně zvýšit.

Pokud by výsledkem byla nakonec čtvrtá možnost, velmi pravděpodobně by zareagovala i Evropská unie. Podle agentury Bloomberg již EU má připravená odvetná cla na americké zboží v hodnotě 21 miliard eur. K nim se unijní orgány mohou údajně uchýlit téměř okamžitě.

Mezi konkrétní položky se má řadit mimo jiné motocykly, zemědělské produkty, sója či drůbež. Pracovat se má ale i na takzvaném rozšířeném seznamu, do něhož promlouvají i členské země EU, aby chránily zájmy svého průmyslu, uzavírá Bloomberg.