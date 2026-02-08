Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Autor:
  15:00
Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se ale ukazuje, že opatření v praxi brzdí spousta překážek. Od složité byrokracie a nedostatek kvalifikované pracovní síly až po nejistou budoucnost.
Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026). | foto: Reuters

Díky evropským penězům se buduje datová infrastruktura i v zemědělství (2....
Díky evropským penězům se buduje datová infrastruktura i v zemědělství (2....
Díky evropským penězům se buduje datová infrastruktura i v zemědělství (2....
Díky evropským penězům se buduje datová infrastruktura i v zemědělství (2....
7 fotografií

Ačkoliv Evropská komise tvrdí, že fond obnovy splnil původně vytyčené krátkodobé i dlouhodobé cíle, mnozí ekonomové to vidí jinak. Většina odborníků sice souhlasí, že fiskální injekce Evropské unie pomohla členským státům s utlumením pandemického šoku, na druhé straně ale opatření přineslo i několik dosud nezodpovězených otázek a nevyřešených problémů, píše agentura Reuters.

Evropská unie půjčené peníze přerozdělila členským státům, které mají při splnění stanovených podmínek možnost ovlivnit, jaké konkrétní projekty budou tímto způsobem podpořeny. Mezi příklady se řadí třeba finanční podpora španělským zemědělcům na pořízení chytrých senzorů, které pod kořeny olivovníků měří vlhkost či teplotu půdy a informují farmáře o tom, kdy je vhodné zavlažovat.

Podobných projektů po celé Evropské unii je spousta. Řada z nich ale nyní bojuje s komplikacemi. „Půjčené unijní peníze nepřinesly model fungování, který by byl udržitelný. Pomohl však s vytvořením datové infrastruktury a společných pravidel,“ podotýká Juan Francisco Delgado, který má ve Španělsku koordinaci podobných projektů v zemědělském sektoru na starosti.

Vyspělé země mají rekordní dluhy. Globální stabilita je v ohrožení, varují experti

Delgado proto řeší, jaká bude budoucnost některých projektů. Jeho úkolem je zjistit, jak takové záměry i po skončení unijní finanční podpory udržet při životě, což se momentálně jeví jako poměrně obtížné.

Vyčerpáno méně, než bylo plánováno

Navzdory obrovské finanční podpoře však Evropská unie hospodářsky dlouhodobě zaostává za Čínou či Spojenými státy a ani tento balík o set miliardách eur to minimálně zatím nedokázal změnit. Mimo jiné proto, že některým zemím se nedaří projekty aplikovat do praxe. Řada z nich hlásí zpoždění, některé se realizovat nakonec nebudou vůbec. I proto se z původně plánovaných 955 miliard eur momentálně vyčerpalo jen 577 miliard eur.

Některé dílčí změny se však díky unijním penězům povedly, píše agentura Reuters. Příkladem jsou změny na španělském pracovním trhu. Řecko či Portugalsko hlásí posílení kyberbezpečnosti. Je ale otázkou, zda jsou tyto dílčí změny a úspěchy ve srovnání s výší vzniklého unijního zadlužení dostatečné.

Evropská komise hledá nové zdroje financí, uvažuje o zavedení tří nových daní

Nejvýraznější časová zpoždění plánovaných projektů jsou patrná v Itálii, která podle původních plánů měla vyčerpat celkem 194 miliard eur (asi 4,9 bilionů korun). Italská vláda se rozhodla peníze využít i tak, že peníze nabídka tamním firmám, které z nich měly provést investice směřující do energetických úspor. Složitá byrokracie ale způsobila, že se vyčerpala nakonec jen velmi malá část těchto prostředků.

Členským státům dochází čas

O mnoho lepší situace nepanuje ani ve Španělsku, které mělo právě s Itálií vyčerpat asi polovinu půjčených unijních prostředků. Tamní opozice kritizuje současnou vládu z toho, že peníze nevyužívá efektivně. Zmiňuje kupříkladu nové cedule na turistických stezkách nebo opravy náměstí v některých městech.

Ekonom ING Carsten Brzeski však upozorňuje na časový tlak. „Bylo by potřeba prodloužit některé programy o jeden až dva roky, jinak hrozí, že státům se nepodaří investice provést a přijdou o možnost plánované reformy provést,“ uvedl pro Reuters.

Blíží se Macronův pád? Prezident je v úzkých, Francii drtí spirála zadlužení

Členské státy Evropské unie mají čas pro vyčerpání půjčených prostředků do konce letošního srpna. Evropská komise sice může schválit výjimky, které dobu čerpání prodlouží, nebude to ale vždy. Mimo jiné proto se třeba Španělsko již rozhodlo vzdát nároku na 60 miliard eur (asi 1,5 bilionu korun). Podobné kroky se plánují v případě Itálie i dalších členských států, uzavírá agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se...

8. února 2026

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

budweiser kůň reklama pivo superbowl

Americká značka piva Budweiser se pochlubila nejnovějším reklamním příspěvkem, který bude mít premiéru během nedělního fotbalového SuperBowlu. Spot představující nepravděpodobné přátelství mezi...

8. února 2026

Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami...

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti...

8. února 2026

Ještě před pár lety byly na odpis. Dnes Španělsko a Portugalsko táhnou eurozónu

"Chceme ukázat návštěvníkům skutečnou Barcelonu nikoli zábavní park na téma...

Španělsko a Portugalsko patří v posledních měsících k nejvýkonnějším zemím eurozóny. V posledním loňském kvartálu obě ekonomiky posílily o 0,8 procenta. Průměrný růst zemí, kde se platí eurem, přitom...

8. února 2026

V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Tenshoku Sodan Bar se nachází jen kousek od nádraží Yokohama, které je...

V okolí japonských nádraží narazíte na bary prakticky na každém kroku. Jsou tu „izakaja“, tedy hospody s drobným občerstvením, vinárny, whisky či saké bary... Když se ale projdete okolo nádraží v...

8. února 2026

Supermozky budou odcházet, z Evropy se stane skanzen pro Číňany, varuje ekonom

Premium
Lukáš Kovanda

Zbude nám v roce 2026 v peněženkách víc peněz? Bude levnější elektřina? Jak se Čechů dotkne nové nařízení Evropské unie o poplatcích za balíčky z čínských e-shopů? A jak nám zboží prodraží nová...

8. února 2026

Přichází vepřové hody. Půlku prasete si můžete objednat i v supermarketu

Domácí jitrnice

Období masopustu, které letos skončí o Popeleční středě 18. února se vyznačuje karnevaly, zábavou, ale také zvýšenou konzumací tučného masa. Restaurace pořádají vepřové hody a i když zabijaček v...

8. února 2026

Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023)

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech,...

7. února 2026

Železnici v severní Itálii ochromila po začátku olympiády série sabotáží

Provoz na železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotáží při konání...

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útoky stojí anarchisté....

7. února 2026  14:53,  aktualizováno  18:04

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce...

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teakovému dřevu, které čelí rostoucímu tlaku kvůli neudržitelným praktikám a sankcím spojeným s jeho těžbou v Myanmaru. Tato země patří mezi klíčové producenty...

7. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou...

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou teplákovou soupravu určenou pro cestování ve vlacích. Podle firmy má oděv vyvedený v korporátních barvách ztělesňovat...

7. února 2026

Milán dominuje trhu s luxusními nemovitostmi. Město se otevřelo investicím

Italský Milán se chystá na olympijské hry. (26. ledna 2026)

Město, které letos hostí zimní olympijské hry, vyniká kromě designu a obchodu také v nemovitostech. Podle analýzy společnosti Knight Frank má Milán v současnosti nejsilnější trh s luxusními...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.