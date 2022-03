EU chystá pátý balík sankcí proti Rusku. Zaměří se na čtveřici bank i oligarchy

Evropská unie připravuje v pořadí už pátý balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Zahrnout by měl dosud nepotrestané banky nebo rodiny oligarchů. Unie chce v rámci nových opatření také ztížit možnost obcházet dosavadní sankce a zaměřit se na země, které to Rusku umožňují. Návrh nových sankcí by mohl být hotový příští týden a schválit by ho mohli ministři zahraničí 11. dubna v Lucemburku.