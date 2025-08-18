„Vše kolem návrhu bylo do poslední chvíle utajeno, přestože nás Evropská komise neustále přesvědčovala o tom, jak důležitá je pro ni transparentnost. Za šťastné nepovažuji ani to, že předsedkyně Komise prezentaci tohoto zásadního návrhu naplánovala na poslední týden před parlamentními prázdninami, a to zvlášť v situaci, kdy se dopředu šuškalo, že komisaři chystají převratnou změnu v nastavení evropských financí,“ netají se kritikou předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.
Zatímco na obranu a vesmír má jít pětkrát více než doposud, na zemědělství a na podpoře chudších regionů chce Komise ušetřit.