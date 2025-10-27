Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Evropský účetní dvůr v Lucemburku | foto: Shutterstock

Dáša Hyklová
Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři nezávislého kontrolního orgánu EU se sídlem v Lucemburku v ní rovněž upozornili na rostoucí zadluženost EU. Ta by mohla do roku 2027 přesáhnout 900 miliard eur, což podle EÚD představuje značné riziko.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zpráva také uvádí, že pokud Ukrajina neuhradí v příštím Víceletém finančním rámci (VFR), který začne v roce 2028, Unii žádné úroky z úvěrů, povede to k dodatečné zátěži pro rozpočet EU ve výši přibližně 1,65 miliardy eur ročně. Za roky trvání VFR 2028 až 2034 by to představovalo celkem 11,5 miliardy eur. Audit také odhalil 19 případů podezření z podvodu, kvůli čemu Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) již zahájil šest vyšetřování.

Evropští auditoři navštívili koželužské centrum a drůbeží trh, přičemž odhalili, že centrum nebylo nikdy využíváno, protože neodpovídalo potřebám uživatelů.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Schvalování hypotéky už se nepočítá na měsíce, ale spíše na dny až týdny. Oceňování nemovitosti si už dnes žadatelé také nezajišťují sami. Proces schvalování šel prudce dopředu. Změnily se ale i...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Továrna nám všechno otrávila. Tunisané oplakávají své kdysi krásné město

Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity...

26. října 2025

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Jeden z nejpůsobivějších ekonomických příběhů v Evropě píše v posledních letech Polsko. V době, kdy většina ekonomik Evropské unie strádá, se právě tamní hospodářství dere vzhůru. Jde o úspěch, který...

26. října 2025

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Po razii v továrně Hyundai Korejci i nadále sázejí na Ameriku. Nemají na výběr

Americké úřady v září zadržely a vyhostily více než 300 jihokorejských dělníků, kteří podle nich pracovali v továrně Hyundai v Georgii s nesprávným typem víz. Firma však pokračuje dál, jako by se nic...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

EU se pře o práva cestujících, řeší se zpoždění i kufr v ceně letenky

Spory o reformu práv cestujících v letecké dopravě proti sobě názorově postavily vrcholné instituce Evropské unie. Zatímco Evropský parlament prosazuje snazší cestu k odškodnému a příruční kufry v...

26. října 2025

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.