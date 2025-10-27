Zpráva také uvádí, že pokud Ukrajina neuhradí v příštím Víceletém finančním rámci (VFR), který začne v roce 2028, Unii žádné úroky z úvěrů, povede to k dodatečné zátěži pro rozpočet EU ve výši přibližně 1,65 miliardy eur ročně. Za roky trvání VFR 2028 až 2034 by to představovalo celkem 11,5 miliardy eur. Audit také odhalil 19 případů podezření z podvodu, kvůli čemu Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) již zahájil šest vyšetřování.
Evropští auditoři navštívili koželužské centrum a drůbeží trh, přičemž odhalili, že centrum nebylo nikdy využíváno, protože neodpovídalo potřebám uživatelů.