Evropská komise v posledních měsících často opakuje, že hliníkový šrot považuje za strategickou komoditu. Jeho význam roste mimo jiné proto, že výroba hliníku z druhotných surovin je proti prvovýrobě méně energeticky náročná, což se pozitivně promítá také na klima, píše The Wall Street Journal.
Regulace vývozu hliníkového šrotu do zahraničí by mohla být přijata na jaře příštího roku. „Zahájili jsme přípravný proces pro přijetí nového opatření,“ prohlásil v úterý slovenský eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Dodal však, že o úplný zákaz exportu nepůjde. Vzhledem k okolnostem ale považuje zásah do trhu za nutný a slíbil, že regulace bude zohledňovat zájmy výrobců, recyklačního sektoru i dalších průmyslových odvětví.
Evropský recyklační sektor rozhodnutí vítá
Cílem Evropské unie je, aby hliníkový šrot byl na unijním trhu i nadále dostupný za přijatelné ceny. O tom dlouhodobě hovoří také evropský recyklační sektor. Ten zároveň dodává, že bez stabilního přístupu k hliníkovému šrotu nelze splnit ani vytyčené unijní klimatické cíle.
I organizace European Aluminium tento krok vítá, neboť provozy v Evropské unii už nyní nepracují naplno, a to právě kvůli nedostatku hliníkového šrotu. Nevyužitých je asi 15 procent výrobních kapacit.
„Je skvělé, že se unie rozhodla zasáhnout. Budoucnost Evropy totiž do značné míry závisí na tom, jestli si dokážeme zajistit přístup k důležitým surovinám, které naše ekonomika potřebuje,“ uvedl Paul Voss, generální ředitel organizace European Aluminium.
Za vývozem stojí i americká cla
Vývoz hliníkového šrotu z Evropské unie v posledních měsících stoupl hned z několika důvodu. Trvale vysokou poptávku si udržují státy v Asii. K tomu se ale navíc přidala cla amerického prezidenta.
Trump totiž letos zdvojnásobil americká cla na dovoz hliníku a oceli na hranici 50 procent. Hliníkového šrotu se ale tato vysoká cla netýkají a jsou pouze patnáctiprocentní. Proto evropský hliníkový šrot v mnohem větší míře nyní proudí právě do USA, uzavírá The Wall Street Journal.