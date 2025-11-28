Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci

  14:16
Evropská unie se chystá omezit vývoz hliníkového šrotu do zahraničí. Ten v posledních měsících strmě roste a jen loni dosáhl rekordních 1,26 milionu metrických tun. Průmysl se bez hliníkového šrotu neobejde, a právě případnému nedostatku na trhu chce EU předejít. Zároveň surovinu vnímá jako klíčovou pro splnění klimatických cílů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Evropská komise v posledních měsících často opakuje, že hliníkový šrot považuje za strategickou komoditu. Jeho význam roste mimo jiné proto, že výroba hliníku z druhotných surovin je proti prvovýrobě méně energeticky náročná, což se pozitivně promítá také na klima, píše The Wall Street Journal.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Regulace vývozu hliníkového šrotu do zahraničí by mohla být přijata na jaře příštího roku. „Zahájili jsme přípravný proces pro přijetí nového opatření,“ prohlásil v úterý slovenský eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Dodal však, že o úplný zákaz exportu nepůjde. Vzhledem k okolnostem ale považuje zásah do trhu za nutný a slíbil, že regulace bude zohledňovat zájmy výrobců, recyklačního sektoru i dalších průmyslových odvětví.

Evropský recyklační sektor rozhodnutí vítá

Cílem Evropské unie je, aby hliníkový šrot byl na unijním trhu i nadále dostupný za přijatelné ceny. O tom dlouhodobě hovoří také evropský recyklační sektor. Ten zároveň dodává, že bez stabilního přístupu k hliníkovému šrotu nelze splnit ani vytyčené unijní klimatické cíle.

I organizace European Aluminium tento krok vítá, neboť provozy v Evropské unii už nyní nepracují naplno, a to právě kvůli nedostatku hliníkového šrotu. Nevyužitých je asi 15 procent výrobních kapacit.

Trump zdvojnásobí cla na ocel a hliník. Krok se dotkne všech zemí kromě Británie

„Je skvělé, že se unie rozhodla zasáhnout. Budoucnost Evropy totiž do značné míry závisí na tom, jestli si dokážeme zajistit přístup k důležitým surovinám, které naše ekonomika potřebuje,“ uvedl Paul Voss, generální ředitel organizace European Aluminium.

Za vývozem stojí i americká cla

Vývoz hliníkového šrotu z Evropské unie v posledních měsících stoupl hned z několika důvodu. Trvale vysokou poptávku si udržují státy v Asii. K tomu se ale navíc přidala cla amerického prezidenta.

Trump totiž letos zdvojnásobil americká cla na dovoz hliníku a oceli na hranici 50 procent. Hliníkového šrotu se ale tato vysoká cla netýkají a jsou pouze patnáctiprocentní. Proto evropský hliníkový šrot v mnohem větší míře nyní proudí právě do USA, uzavírá The Wall Street Journal.

Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci

28. listopadu 2025  14:16

