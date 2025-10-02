Současná opatření Evropská unie na ochranu trhu s ocelí vyprší v polovině roku 2026. Nynější návrh Evropské komise by je tedy měl nahradit. Konkrétní parametry by měl během příštího týdne měl představit místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, píše agentura Bloomberg.
Pokud by unie skutečně cla na dovoz oceli zvýšila, výrazně by se přiblížila politice Spojených států amerických. Nová sada opatření by každopádně měla v praxi minimalizovat riziko, že se na evropském trhu bude hromadit ocel, pro kterou asijské ekonomiky nenašly odbyt jinde.
„Stále věříme v globální řád, který bude postavený na pravidlech. Nebudeme ale ostatním vnucovat principy, které ostatní nedodržují,“ uvedl podle agentury Bloomberg eurokomisař Stéphane Sejourne, který má na starosti sekci průmyslu.
Počítá se s pravidelným vyhodnocováním
Nová opatření na podporu ocelářského sektoru v Evropské unii se mají pravidelně podrobovat vyhodnocování. K prvnímu možné revizi by mělo dojít v červenci roku 2031 a následně každých dalších pět let. Případná revize opatření na podporu domácího odvětví by se měla odvíjet od celkové globální nadprodukce oceli a dopadů na unijní trh.
Unijní ocelářský sektor se v posledních měsících potýká s obrovskými problémy. Ty souvisejí zejména s přílivem levné oceli z Číny, Indie i dalších asijských ekonomik. Tamní firmy proti těm evropským vyrábějí s nižšími náklady a často také s výraznou podporou ze strany státu. Podniky v Evropě jim často nemohou konkurovat.
Evropské ocelářské společnosti však postihuje také protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž krátce po nástupu do Bílého domu přistoupil ke zvýšení cel, a to právě i na dovoz oceli a hliníku. Pro evropské společnosti ale byl americký trh dlouhodobě velmi důležitý.
Evropské ocelárny kroky vítají
I proto podniky po vedení Evropské unie chtějí, aby trh před dovozem levné oceli, která se v asijských ekonomikách často vyrábí pod náklady, chránila. „Pokud se Evropa nebude chránit, nebudou se tu automobily, baterie či větrné vyrábět z evropské oceli. Jsme rádi, že Evropská komise zřejmě pochopila rizika a podnikne odpovídající kroky,“ doplnil pro Bloomberg Henrik Adam, šéf společnosti Tata Steel.
Podle OECD má globální nadprodukce oceli do roku 2027 vzrůst na 721 milionů tun, a to právě hlavně kvůli čínským továrnám. I proto chce Evropská unie tento problém řešit, navíc v době, kdy poptávka po oceli v Evropy navíc dlouhodobě klesá. Sektor však v EU stále zaměstnává přímo asi 300 tisíc lidí a další 2 miliony jsou na něm závislé nepřímo, uzavírá Bloomberg.