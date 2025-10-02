Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Autor:
  16:22
Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto způsobem omezit import levné suroviny z Číny a dalších asijských ekonomik, které ohrožují konkurenceschopnost domácích výrobců.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Současná opatření Evropská unie na ochranu trhu s ocelí vyprší v polovině roku 2026. Nynější návrh Evropské komise by je tedy měl nahradit. Konkrétní parametry by měl během příštího týdne měl představit místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, píše agentura Bloomberg.

Pokud by unie skutečně cla na dovoz oceli zvýšila, výrazně by se přiblížila politice Spojených států amerických. Nová sada opatření by každopádně měla v praxi minimalizovat riziko, že se na evropském trhu bude hromadit ocel, pro kterou asijské ekonomiky nenašly odbyt jinde.

Trump opět přitvrzuje. Plánuje zdvojnásobit clo na ocel i hliník

„Stále věříme v globální řád, který bude postavený na pravidlech. Nebudeme ale ostatním vnucovat principy, které ostatní nedodržují,“ uvedl podle agentury Bloomberg eurokomisař Stéphane Sejourne, který má na starosti sekci průmyslu.

Počítá se s pravidelným vyhodnocováním

Nová opatření na podporu ocelářského sektoru v Evropské unii se mají pravidelně podrobovat vyhodnocování. K prvnímu možné revizi by mělo dojít v červenci roku 2031 a následně každých dalších pět let. Případná revize opatření na podporu domácího odvětví by se měla odvíjet od celkové globální nadprodukce oceli a dopadů na unijní trh.

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Unijní ocelářský sektor se v posledních měsících potýká s obrovskými problémy. Ty souvisejí zejména s přílivem levné oceli z Číny, Indie i dalších asijských ekonomik. Tamní firmy proti těm evropským vyrábějí s nižšími náklady a často také s výraznou podporou ze strany státu. Podniky v Evropě jim často nemohou konkurovat.

Evropské ocelářské společnosti však postihuje také protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž krátce po nástupu do Bílého domu přistoupil ke zvýšení cel, a to právě i na dovoz oceli a hliníku. Pro evropské společnosti ale byl americký trh dlouhodobě velmi důležitý.

Evropské ocelárny kroky vítají

I proto podniky po vedení Evropské unie chtějí, aby trh před dovozem levné oceli, která se v asijských ekonomikách často vyrábí pod náklady, chránila. „Pokud se Evropa nebude chránit, nebudou se tu automobily, baterie či větrné vyrábět z evropské oceli. Jsme rádi, že Evropská komise zřejmě pochopila rizika a podnikne odpovídající kroky,“ doplnil pro Bloomberg Henrik Adam, šéf společnosti Tata Steel.

Evropa chce zbrojit, ale průmysl si zničila Green Dealem, říká šéfka ocelářů

Podle OECD má globální nadprodukce oceli do roku 2027 vzrůst na 721 milionů tun, a to právě hlavně kvůli čínským továrnám. I proto chce Evropská unie tento problém řešit, navíc v době, kdy poptávka po oceli v Evropy navíc dlouhodobě klesá. Sektor však v EU stále zaměstnává přímo asi 300 tisíc lidí a další 2 miliony jsou na něm závislé nepřímo, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto...

2. října 2025  16:22

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Bohatství nejbohatšího muže planety Elona Muska dosáhlo nových výšin a stal se prvním člověkem, jehož majetek činí více než 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard USD...

1. října 2025  22:56

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Už tento měsíc Evropská unie spustí automatizovaný biometrický program pro zahraniční cestující vstupujících do téměř 30 zemí bloku. Systém vstupu/výstupu (EES), jehož spuštění je naplánováno letos...

1. října 2025

Rusko je největší dodavatel jaderného paliva do USA. Zákazu navzdory

Rusko bylo i v loňském roce největším dodavatelem jaderného paliva pro americké elektrárny, a to i poté, co loni vstoupil v platnost zákon zakazující dovoz obohaceného uranu z této země, jak vyplývá...

1. října 2025  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.