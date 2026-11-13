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EU letos zvýšila dovoz ruského plynu. Putinovi za něj poslala 8,7 miliardy eur

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  6:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská unie dovezla od ledna do října ruský zkapalněný plyn z Arktidy za 8,7 miliardy eur, což je o 21 procent více než za celý loňský rok. Vyplývá to z analýzy organizace Urgewald a dat společnosti Kpler. Zásilka z ruského projektu Jamal přitom do unijních přístavů dorazila zhruba každých 1,7 dne a EU měla na vývozu 81procentní podíl.

Analytická a technologická společnost Kpler ve své analýze uvedla, že do přístavů EU dorazilo za prvních deset měsíců letošního roku 12,89 milionu tun LNG z ruského projektu Jamal. To představuje meziroční nárůst o 6,3 procenta.

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Růst výdajů však nesouvisí jen s větším objemem dovozu, ale také s dražším plynem. V říjnu se sice dodávky z Jamalu do unie meziměsíčně snížily o 11 procent, jejich odhadovaná hodnota ale stoupla o 2,6 procenta na 839 milionů eur.

Evropská referenční cena plynu totiž vzrostla na 86,79 eura za megawatthodinu, což je více než dvojnásobek hodnoty před únorovým začátkem války Spojených států a Izraele s Íránem.

Největším říjnovým odběratelem ruského arktického LNG byla Francie, kam směřovalo 70 procent unijních dodávek. Španělsko přijalo dva náklady a Nizozemsko jeden. V belgickém přístavu Zeebrugge se sice v posledních třech měsících žádné dodávki neobjevily, za celých deset měsíců však zůstává největší cílovou destinací v EU s 42 přjatými nákladovými zásilkami o objemu zhruba 3,1 milionu tun.

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Evropská unie se po invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zavázala k postupnému ukončení závislosti na ruských fosilních palivech. Dovoz však zcela nezastavila a některé členské státy nadále odebírají LNG z Arktidy. Úplný zákaz dovozu ruského LNG na základě dlouhodobých kontraktů má v EU začít platit od 1. ledna 2027.

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EU letos zvýšila dovoz ruského plynu. Putinovi za něj poslala 8,7 miliardy eur

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Evropská unie dovezla od ledna do října ruský zkapalněný plyn z Arktidy za 8,7 miliardy eur, což je o 21 procent více než za celý loňský rok. Vyplývá to z analýzy organizace Urgewald a dat...

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