Nařízení EU o odlesňování se dotkne kávy. Odnese to zákazník, varuje výrobce

Před důsledky nového nařízení varuje šéf italské kávové společnosti Lavazza Giuseppe Lavazza. Podle něj totiž na unijní trh nebudou mít možnost dovážet tisíce producentů. Šéf tak varuje před dalším růstem ceny produktu.

Káva v Evropské unii přitom zdražila už v posledních měsících, a to zejména kvůli suchu a již několik měsíců probíhající krizi v Rudém moři, která zkomplikovala dodávky.

„Nařízení přináší citelný zásah do dosavadního fungování trhu. Pro všechny evropské pražírny to bude velmi náročné. Jen velmi málo zemědělců je v současné době připraveno na to, aby se jim povedlo jednotlivé regulační normy splnit,“ říká k novince Lavazza. Dodává, že jde o obrovskou byrokratickou zátěž, kterou farmáři z chudších zemí nezvládnou. Zprávu přinesl portál Euronews.

Satelitní mapování a jasně dané hranice

Euronews píše, že výrobci budou muset používat satelitní souřadnice k digitálnímu mapování svých farem. Zároveň budou mít povinnost jasně značit jejich hranice, aby bylo možné zkontrolovat, zda nějaká část produkce nepochází z oblasti, která byla v nedávné době odlesněna.

Satelitní mapování ale v praxi vyžaduje technické znalosti a poměrně značné množství finančních nákladů. Řada farmářů například v Indonésii, Kolumbii, Vietnamu nebo třeba v Brazílii však takové možnosti nemá, a proto se jejich produkty na unijní trh už zřejmě nedostanou.

Hranice zemědělských firem jsou navíc v mnoha státech po celém světě poměrně neostré. Zemědělci tedy nemají přesné informace o tom, kam až jejich působnost sahá. Tito farmáři tedy nemohou v praxi přinést potřebné informace pro splnění podmínky satelitního mapování.

Za porušení nařízení obrovské pokuty

Z unijního nařízení rovněž vyplývá, že případné porušení nastavených pravidel povede k pokutám, které se mohou vyšplhat až do 4 procent celkového ročního obratu dané firmy na území Evropské unie. Konkrétně pro společnost Lavazza by to znamenalo pokutu přibližně ve výši 120 milionů eur, v přepočtu zhruba 3 miliardy korun.

Nové unijní nařízení v praxi vytvoří další regulační zátěž pro dovozce kávy na unijní trh a pravděpodobně povede k dalšímu zvýšení nákladů. Řada pražíren kávy v Evropské unii kvůli tomu může uvažovat o odchodu z trhu a založení nových výroben jinde. Do úvahy připadá kupříkladu Čína nebo Spojené státy americké. Zmínit je třeba i Velkou Británii, která díky brexitu nebude mít rovněž povinnost pravidla dodržovat.

Evropská komise se ale brání. Uvádí, že nová unijní norma má v praxi přispět k zachování kvality lesů i ke snížení dopadů odlesňování na místní komunity. „Evropská unie jako významná světová ekonomika je za tento problém částečně odpovědná a chce se postavit do čela jeho řešení.

Podle nařízení bude muset každý obchodník prokázat, že výrobky nepocházejí z nedávno odlesněné půdy, nebo že jinak nepřispěly k degradaci lesů,“ uzavírá zástupce Evropské komise. Cílem je podle něj i snížení emisí uhlíku, která souvisí s výrobou a následnou spotřebou. Komise zároveň potvrdila, že z jejího pohledu nebudou změny představovat pro zemědělce příliš velkou regulační ani nákladovou zátěž, uzavírá Euronews.