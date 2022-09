Evropská energetika projde velkou digitalizací. Počítá s tím akční plán EU

Podle agentury Bloomberg budou evropské investice do digitalizace energetického systému do konce desetiletí stát asi 565 miliard eur, což je v přepočtu zhruba 13 bilionů korun. Detaily má Evropská komise představit během příštího týdne.

Z dostupných dokumentů je zatím patrné, že Evropská unie se chce v dalších letech vydat cestou sdílení vytvořené energie. Vsadit chce třeba na solární panely, které by už brzy měly mít možnost dodávat energii zpět do sítě. Podle zveřejněného akčního plánu se do roku 2027 mají nainstalovat na všechny komerční a veřejné budovy v Evropské unii a do roku 2029 pak i na všechny obytné domy.

EU tak reaguje na to, že velkoobchodní ceny energie se v poslední době vyšplhaly na více než desetinásobek sezonního průměru z posledních pěti let. Plán EU i proto počítá s tím, že v příštích pěti letech dojde k instalaci asi 10 milionů tepelných čerpadel. V roce 2030 pak má na evropských silnicích jezdit asi také 30 milionů aut, které neprodukují žádné přímé emise. Nahradit mají benzinové a naftové motory.

„Ruská invaze na Ukrajinu a současné vysoké ceny energií zvýšily potřebu a rychlost zajištění nezávislosti EU na dovozu ruských fosilních zdrojů. Zároveň jde i o posílení evropské strategické suverenity a bezpečnosti při vytváření digitálního energetického systému,“ stojí v akčním plánu Evropské unie.

Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů na evropském energetickém mixu tak podle Evropské komise vyžaduje rozvoj decentralizovaného a inteligentního systému. Spotřebitelům tím mají mimo jiné vzniknout nové služby, díky kterým budou lépe spravovat své účty. Budou mít možnost také sdílet elektřinu, kterou sami vyrobili se svými sousedy. Počítá se také s tím, že spotřebitelé budou mít možnost tuto elektřinu na trh i prodávat.

„Elektrifikace, dekarbonizace, integrace odvětví a v neposlední řadě i decentralizace energetického systému bude stát obrovské úsilí i v oblasti digitalizace,“ stojí také v akčním plánu, který byl ze strany Evropské unie představen.