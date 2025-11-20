Do roku 2035 chce skandinávská země snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 až o 82 procent. Unijní průměr pro toto období se přitom pohybuje pouze mezi 66,3 a 72,5 procenta. Dánsko dokonce předběhlo i Velkou Británii, která do roku 2035 chce snížit emise skleníkových plynů proti roku 1990 o 81 procent, píše portál The Guardian.
V době probíhající klimatické konference Cop30 v Brazílii jsou dánské plány v kontextu všech členských států Evropské unie spíše výjimečné. Ostatní země totiž v posledních dvou letech i kvůli ekonomickým eskapádám ze svých zelených cílů spíše slevují, a to včetně Německa.
Dánsko se však mezi tyto státy neřadí, což vyzdvihují hlavně klimatologové. Mnozí totiž dlouhodobě varují, že dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 není v případě unijních států dostačující a záleží i na tom, jak rychle se uhlíkové emise do této doby budou snižovat.
„Čistá energie je bezpečná energie,“ tvrdí dánský analytik Nicolai Bech. Doplňuje, že Evropě se dlouhodobě nedaří zbavit své závislosti na dovozu fosilních paliv. Poptávka po ropě a zemním plynu podle něj zůstává i v současné době vysoká a Evropa každý rok za jejich dovoz platí přes 300 miliard eur.
Daňové zatížení chovu dobytka
Dánsko se ve světových klimatických žebříčcích dlouhodobě umisťuje na čelních příčkách. Od roku 2030 to bude také první země na světě, která zavede daň ze skleníkových plynů vznikající v zemědělství, a to konkrétně při chovu dobytka.
V roce 2035 budou dánští zemědělci za jednu vypuštěnou tunu oxidu uhličitého do ovzduší hradit dokonce 750 dánských korun (asi 2 500 korun). Mírnou útěchou pro farmáře budou alespoň přívětivější daňové odpočty a počítá se také se státními subvencemi v hodnotě 40 miliard dánských korun (cca 135 miliard korun).
Dánsko se k tomuto kroku uchýlilo i přesto, že se řadí mezi největší producenty mléka a masa v EU. Tamní političtí představitelé ale říkají, že právě zemědělství je z pohledu emisí pro Dánsko velmi náročné. Momentálně stojí asi za čtvrtinou celkových dánských emisí. Pro srovnání unijní průměr činí 12 procent. Takto získané prostředky plánuje země vracet zpět do systému, a to kupříkladu skrze podporu nízkoemisních technologií v živočišné výrobě.
Evropská unie ze svých cílů slevuje
Inspiraci Dánové nejspíš hledali na Novém Zélandu. Tamní politici už před několika lety avizovali, že o uvalení tohoto daňového břemena uvažují. V posledních týdnech ale i kvůli nepříliš ideální ekonomické výkonnosti novozélandská vláda oznámila, že zpoplatnění emisí ze zemědělských podniků odloží.
Ústup od zelených plánů podobně jako na Novém Zélandu je patrný i v Evropské unii. Jen před pár dny Evropský parlament souhlasil s omezením reportingu v oblasti udržitelnosti.
Zeleným plánům kříží cestu mimo jiné i ruská válka na Ukrajině, kvůli které došlo na evropském kontinentu k nárůstu cen energií. I přesto se ale v EU stále počítá s rozšířením systému emisních povolenek, který se bude vztahovat na domácnosti, uzavírá The Guardian.