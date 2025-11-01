Vize, nebo nový obal pro staré nápady? EU chystá plán surovinové soběstačnosti

Evropská unie se chce zbavit obrovské surovinové závislosti starého kontinentu na Číně. Do konce letošního roku proto představí plán, který bude cílit na mnohem výraznější diverzifikaci dodávek lithia, mědi i dalších vzácných kovů. Zaměřit se chce především na suroviny nezbytné pro rozvoj obranného průmyslu, automobilového sektoru i zelené energetiky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025) | foto: ČTK

Evropská komise reaguje mimo jiné i na omezení čínského exportu třinácti vzácných zemin z poslední doby, které mnozí experti hodnotí jako mocný čínský nástroj k potenciálnímu vydírání. Závislost Evropské unie na dodávkách některých kritických surovin z Číny je totiž obrovská a blíží se hranici sta procent, píše americký portál Politico. Pokud by Čína chtěla, mohla by výrazně ovlivnit chod unijní ekonomiky.

I proto přišla Evropská komise s novou iniciativou, kterou pracovně pojmenovala jako ReSourceEU. Měla by navázat na plán RePowerEU, k němuž unie přistoupila po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Tato iniciativa vedla k investicím ve výši 225 miliard eur do diverzifikace dodávek energetických zdrojů.

Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání

V rámci nové iniciativy ReSourceEu chce Evropská unie budovat strategické zásoby vzácných zemin, zaměřit se na společné nákupy, více recyklovat a navazovat nová partnerství s dalšími zeměmi. Kritici iniciativy ale říkají, že právě tyto cíle už byly součástí nedávné evropské legislativy z roku 2023. Od té doby se však situace téměř nezměnila.

„Doufáme, že Evropská komise tentokrát provede i reálné kroky. Pokud jde pouze o nový obal pro staré nápady bez skutečného zhmotnění v praxi, nikomu to nepomůže,“ podotýká Florian Anderhuber z organizace Euromines.

Má EU na své plány vůbec peníze?

Ve stejnou chvíli EU sleduje, jak se vyvíjí vztahy Číny a Spojených států. Ačkoliv výsledky jednání z posledních dnů mezi těmito velmoci jsou v mnoha směrech pozitivní, Čína v minulosti již několikrát ukázala, že se svou dominanci na trhu s vzácnými zeminami nebojí využít.

Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

„Evropa už nemůže fungovat jako dřív. Pochopili jsme to u energií a v případě vzácných zemin nehodláme tuto chybu opakovat,“ prohlásila Ursula von der Leyenová jako předsedkyně Evropské komise v době, kdy novou unijní iniciativu ReSourceEU se svým týmem oficiálně představovala.

Podle odborníků předchozí snahy Evropské unie o řešení surovinové závislosti narazily mimo jiné na nedostatek peněžních prostředků. Bez nich ale nebude jednoduše možné zvýšit podíl dodávek vzácných zemin přímo z evropského trhu alespoň na 10 procent do roku 2030. Ohrožuje to i cíl v podobě omezení dodávek vzácných surovin do EU z jedné země pod hranici 65 procent.

Nehledě na to, že Čína má na trhu s vzácnými zeminami v mnoha směrech monopol. Evropská unie sice v minulosti přišla s několika strategickými projekty, konkrétní výsledky ale do dnešního dne nepřinesly. „Těžba, zpracování i recyklace vyžaduje obrovské investice,“ potvrzuje analytik Tobias Gehrke.

Pozor na efekt NIMBY

Chybějící finance ale nejsou jediným problémem. Evropská unie musí počítat i s tím, že s těžbou nemusí souhlasit veřejnost. Dají se očekávat opakované protesty, a to i kvůli dopadům těžby na krajinu a životní prostředí. To souvisí také s takzvaným NIMBY efektem, který hovoří o odmítání nové výstavby, infrastruktury i dalších projektů v blízkosti bydliště. Málokdo totiž chce, aby se jen pár kilometrů od něj těžilo.

Čína přitvrdila v omezení vývozu vzácných zemin, další kroky chystá

Je také otázkou, o kolik by suroviny případně vytěžené v Evropské unii byly proti těm z Číny dražší. Může se totiž také stát, že firmy kvůli cenové výhodnosti budou i navzdory domácí produkci stále vsázet na dodávky z Číny. I s tím tedy musí představitelé Evropské komise ve svých plánech počítat, uzavírá web Politico.

