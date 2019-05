Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

Na konci loňského roku se na veřejnost dostala obří aféra kolem praní špinavých peněz dánskou bankou Danske Bank. Přes účty její estonské pobočky se měly prohnat miliardy dolarů pocházející z trestné činnosti z Ruska, Moldavska nebo Ázerbájdžánu.

Whistleblower a bývalý zaměstnanec banky Howard Wilkinson, který na případ upozornil, navíc při slyšení v Evropském parlamentu tvrdil, že obdobně fungovaly i banky v jiných evropských zemích, mimo jiné i v Česku.

V době, kdy Wilkinson vysvětloval aféru europoslancům, už necelý rok fungoval v Evropském parlamentu speciální výbor, který měl zhodnotit, zda EU umí bojovat proti praní špinavých peněz. Letos na jaře pak přišel s výsledkem: Unie je v boji proti legalizaci špinavých peněz nekoordinovaná a bezzubá.

Europoslanci proto navrhují, aby pod Europolem vznikla evropská finanční policie a zpravodajská jednotka.

Koordinace nefunguje

„Osobně si dovedu představit různá řešení. Myslím, že by na začátku mělo být poznání, že dnes v oblasti praní špinavých peněz, ale i daní máme v Evropě nemalé problémy. Dokumentují to případy jako praní peněz v Danske Bank a podobně,“ řekl MF DNES europoslanec za TOP 09 a Starosty Luděk Niedermayer, který ve výboru působil a sepsal jeho závěrečnou zprávu. Dodal, že podle něj dosavadní spolupráce a koordinace dostatečně nefungují.

Zatímco návrh Niedermayera a spol. je zatím jen v teoretické rovině, už tento měsíc vstoupila v platnost směrnice o policejní spolupráci, která se značně dotýká právě boje proti praní peněz. Píše se v ní mimo jiné o spolupráci národních finančních zpravodajských jednotek s Europolem.

Podle kritiků ji Evropská komise „vmáčkla“ právě do směrnice o policejní spolupráci proto, aby se nemusela dohadovat s finančními zpravodajskými jednotkami, kterých se primárně týká směrnice o praní špinavých peněz.

Šéf cifršpionů: Nechápu to

Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ) Libor Kazda je vůči plánům Evropské komise kritický.

„Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství. Plány na vylepšení nepřinášejí žádné nové konkrétní opatření. Je to jen deklarace větší, detailnější a častější spolupráce mezi jednotkami. Ale to se v podstatě děje i bez těchto deklarací, při každodenním řešení mnoha případů,“ říká Kazda.

Podle něj jsou dosavadní snahy o zlepšení boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni kontraproduktivní. Přibližně polovina finančních zpravodajských jednotek v Unii (například i v sousedním Rakousku) je totiž stále policejního typu. To znamená, že nemají prostor pro zpravodajskou práci.

Podle Kazdy by spolupráci mezi jednotkami v Evropě prospěla právě změna těchto jednotek. „Bylo by lepší, kdyby to byly jednotky administrativního typu. Mohou být například i pod ministerstvem spravedlnosti,“ míní Kazda.

Drtivá většina případů, které jeho lidé řeší, má přesah do zahraničí. „Pokud se bavíme o praní špinavých peněz, pak jde pochopitelně většinou o destinace mimo Evropskou unii,“ dodává s tím, že český FAÚ patří do takzvané skupiny Egmont, která sdružuje téměř 160 finančních zpravodajských jednotek z celého světa.

Podle Kazdy je právě tato spolupráce pro FAÚ klíčová.