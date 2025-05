Autor: iDNES.cz , ČTK

10:00

Evropská komise (EK) navrhuje zavést plošný poplatek ve výši dvou eur (zhruba 50 korun) za každý malý balík vstupující do Evropské unie. Cílem je omezit příval levného zboží z platforem jako Temu a Shein, chránit evropské firmy a posílit příjmy do unijního rozpočtu. Uvedl to eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.