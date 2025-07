Evropská agentura dala zelenou léku proti HIV, který vyvíjel český expert

Jakmile bude doporučení regulačního orgánu přijato Evropskou komisí, bude povolení platné ve všech 27 členských státech EU, stejně jako na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku.

Podobné stanovisko zaujal už před měsícem Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), kdy schválil dvakrát ročně podávanou injekci.

Vědecký tým vyvíjející látky proti HIV a jiným virům vede ve společnosti Gilead Sciences na pozici viceprezidenta pro virologii český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. V době pandemie onemocnění covid-19 se podílel na vývoji léku remdesivir. V roce 2020 se stal laureátem Mimořádné ceny Neuron pro nejlepší české vědce a vědkyně.

Gilead Sciences provedla dvě rozsáhlé klinické studie. První z nich, do které se zapojilo více než 2000 žen v subsaharské Africe, vedla ke snížení infekcí o 100 procent a prokázala převahu nad pilulkou Truvada, která se užívá denně.

Ve druhé studii, do které se zapojilo více než 2000 mužů a osob různých genderových identit, byly zaznamenány pouze dva případy nákazy. Míra prevence dosáhla 99,9 procenta, což opět překonává lék Truvada.

Léky na prevenci přenosu HIV, známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), existují již více než deset let. Jelikož však obvykle vyžadují denní užívání tablet, dosud významně neovlivnily celosvětový výskyt infekce.

Ve světě je podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) virem HIV nakažených asi 39,9 milionu lidí. Cílem iniciativ WHO a přidružených institucí je ukončit pandemii viru do roku 2030, což zahrnuje i zlepšení přístupu k preventivním lékům jako PrEP.