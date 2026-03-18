Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než 100 eur (necelých 2 500 Kč) a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost označovaná jako EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Jde o nový právní rámec jednotných pravidel pro startupy a rostoucí firmy, jehož návrh předstvila ve středu v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Co je podstatou 28. režimu
Dobrovolný soubor pravidel by existoval vedle 27 národních právních řádů. Inovativní firmy si budou moci vybrat tento evropský formát, aby nemusely při expanzi do jiných zemí EU řešit 27 různých systémů daní, insolvencí nebo pracovního práva. Nová forma s registrací v EU bude ve všech členských státech stejná. Podnikatelé z EU si navíc budou moci svobodně zvolit členský stát, ve kterém chtějí firmu založit.
Zastánci tzv. 28. režimu, včetně předsedkyně Komise věří, že nová pravidla udrží talentované firmy v Evropě, aby neodcházely do Spojených států amerických. Kritici na druhé straně se však obávají tzv. sociálního dumpingu. Tedy že by firmy mohly tento režim využívat k obcházení přísnějších národních zákonů na ochranu zaměstnanců.
Evropská komise však slibuje, že vše bude jednoduché, plně digitální a že rovněž vznikne centrální registr EU pro informace o společnostech.
„Evropa má talent, nápady a ambice stát se nejlepším místem pro inovátory. Přesto ale dnes evropští podnikatelé, kteří chtějí rozšiřovat podnikání, čelí 27 právním systémům a více než 60 národním formám společností,“ argumentovala předsedkyně komise. Jak dodala, s EU Inc. se výrazně usnadní založení a rozvoj podnikání v celé Evropě.
Podle Ursuly von der Leyenová však jde jen o začátek, protože cíl komise je jasný: „Jedna Evropa – jeden trh – do roku 2028,“ uvedla.
Komise chce nalákat do Evropy nové investory
Ve veřejných konzultacích z několika minulých měsíců uvádělo přes 80 procent respondentů, že odlišná národní pravidla a formy jsou významnou překážkou pro založení, provozování nebo ukončení podnikání v Evropské unii. „Různé překážky uvnitř Evropy nám škodí víc než cla uvalená zvenčí. A důsledky jsou jasné: čas a peníze vynaložené na papírování se neinvestují do tvorby ani inovací,“ dodala.
EU má 27 právních režimů podle 27 států, nyní přidává jeden společný navíc, tedy 28. režim. EU Inc, tedy společnost s registrací v EU, bude novým volitelným právním režimem pro obchodní společnosti. Každý, kdo si přeje založit novou společnost v nynější sedmadvacítce, bude mít možnost použít buď novou formu společnosti s registrací v EU nebo stávající vnitrostátní formu společnosti.
Evropská komise rovněž doufá, že půjde o režim, který by mohl do Evropy přilákat více investorů. Podnikům usnadní zakládání, provozování a růst v celé EU a zároveň je bude motivovat k tomu, aby v Evropě zůstaly. Ty, kteří začali podnikat jinde, by pak podle EK mohl nový systém povzbudit k návratu.
Posílení jednotného trhu EU
„Evropská unie je největším spotřebitelským trhem na světě pro 450 milionů obyvatel, žije ze také spousta talentovaných a inovativních lidí, kteří ale musí čelit byrokracii, zbytečným nákladům a překážkám,“ uvedl na tiskové konferenci v Bruselu komisař pro demokracii, spravedlnost, právní stát a ochranu spotřebitele Michael McGrath. Novinka by podle něj měla být moderním, atraktivním prostředím, ve kterém budou moci podniky růst, aniž by byly zahlceny administrativou. Podle místopředsedsedkyně komise Henny Virkkunenové jde o důležitý krok, jak prohloubit jednotný unijní trh.
Návrh reaguje i na obavy některých členských států včetně České republiky a nedotýká se vnitrostátních zákonů v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Ty se budou podle plánu komise na společnosti EU Inc. vztahovat stejným způsobem, jako se vztahují na jakékoli jiné podniky podle vnitrostátního práva obchodních společností.
Vzhledem k klíčovému významu návrhu komise vyzvala spoluzákonodárce, tedy Evropský parlament a Radu EU, aby dosáhly dohody o novém předpisu do konce letošního roku.