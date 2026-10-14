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Česko se spojenci uspělo. Evropská komise navrhla roční odklad nařízení o metanu

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  10:59aktualizováno  11:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská komise navrhla roční odklad klíčových povinností metanového nařízení pro dováženou ropu a plyn. O odklad usilovala mimo jiné Česká republika, která následně získala podporu dalších 19 států, včetně Německa. Praha prosazovala až tříletý odklad, Francie navrhovala jeden rok. Rozhodnutí komise uvítal český premiér Andrej Babiš.

Metanové nařízení zavádí přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Česko spolu s dalšími zeměmi žádalo odklad celé normy kvůli obavám, že by nové povinnosti pro firmy mohly vést k narušení dodávek ropy a plynu. Unijní exekutiva dosud pouze státům doporučovala, aby o tři roky odložily pokuty za porušení pravidel.

„Tohle je důležitý výsledek pro Českou republiku. Naše firmy potřebují dostupné energie, aby mohly vyrábět, investovat a dávat lidem práci,“ uvedl premiér Babiš. „Domácnosti před zimou nemohou zůstat bez plynu. Nemůžeme připustit, aby jim Evropa situaci ještě zhoršovala pravidly, na která dodavatelé nejsou připraveni,“ dodal.

Nařízení EU o emisích metanu v energetice vstoupilo v platnost v srpnu 2024 a jeho jednotlivé povinnosti se zavádějí postupně. Pravidla, která měla začít platit 1. ledna 2027, by zahraničním dodavatelům ropy a plynu do EU ukládala povinnost monitorovat a vykazovat emise metanu.

Boj o metan. Unijní certifikáty ohrožují ceny plynu, Česko se spojenci žádá odklad

Právě k této části se soustředily obavy některých členských států, podle nichž ve třetích zemích není dostatek měřičů a nezávislých ověřovatelů. Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem přispívajícím ke globální změně klimatu.

Česká republika na problém upozorňovala už na jaře. Čeští zástupci společně s dalšími státy předložili Evropské komisi v dubnu takzvaný non-paper, v němž požadovali odklad klíčových povinností pro dovozce. Babiš následně napsal dopis předsedkyni EK Ursule von der Leyenové.

Obavy mezitím zesílily v souvislosti s energetickou krizí, která nastala po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a přerušení dopravy v Hormuzském průlivu. Některé členské státy upozorňovaly na to, že přísné požadavky na dovoz by v době napjaté situace na energetických trzích mohly zkomplikovat nebo zdražit dovoz plynu a ropy do EU.

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