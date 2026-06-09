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EK vyslyšela stížnosti. Nařídila Metě obnovit bezplatný přístup AI konkurence k WhatsAppu

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  18:41
Evropská komise (EK) nařídila americké společnosti Meta, aby znovu umožnila bezplatný přístup konkurenčním obecně zaměřeným asistentům umělé inteligence (AI) k WhatsAppu a zachovala ho až do ukončení antimonopolního šetření. Opatření je dočasné a má zabránit vážnému a nevratnému poškození konkurence na rychle rostoucím trhu s obecnými AI asistenty. Meta se proti rozhodnutí odvolá.

Oblíbený „kecálek“ WhatsApp | foto: Profimedia.cz

EK vydala předběžné opatření proti firmě Meta poprvé za 17 let. Rozhodnutí předcházely stížnosti několika firem, upozornila agentura Reuters.

Komise už v prosinci 2025 zahájila antimonopolní vyšetřování kvůli nové politice Mety, která omezila přístup k WhatsAppu pro externí AI poskytovatele a ponechala jej pouze pro vlastní službu Meta AI. V únoru 2026 pak vydala předběžné závěry, že patrně bude nutné přijmout okamžitá opatření, aby se zabránilo poškození trhu, a v dubnu následně navrhla, aby Meta přístup konkurence obnovila.

Dnešní rozhodnutí ukládá firmě Meta, aby znovu umožnila obecným AI asistentům třetích stran přístup k rozhraní WhatsApp for Business API pro firmy, a to za stejných podmínek, jaké platily před 15. říjnem 2025, kdy byl tento přístup bezplatný.

Meta rozhodnutí Evropské komise kritizuje a tvrdí, že je to nepřiměřený zásah regulátora. Podle mluvčího společnosti mají velké technologické firmy, včetně OpenAI, získat přístup k placené službě WhatsApp Business zdarma, což je podle Mety nespravedlivé vůči firmám, které za ni běžně platí.

Evropská komise zahájila vyšetřování Mety kvůli AI ve WhatsAppu

V odůvodnění EK uvedla, že podle předběžných zjištění má Meta na trhu komunikačních aplikací, včetně WhatsAppu, v EU od roku 2023 dominantní postavení. Meta této pozice podle EK zneužívá tím, že omezila přístup konkurenčních AI asistentů k rozhraní WhatsApp for Business API. V říjnu 2025 Meta přístup pro konkurenci zcela zakázala a ponechala ho jen pro svůj vlastní systém Meta AI. I když byl později přístup znovu povolen, byl zpoplatněn tak, že podle komise ve výsledku stále prakticky znemožňuje konkurenci vstup na trh. Podle komise je situace naléhavá, protože zásah je potřeba právě v době, kdy se trh s AI teprve formuje a noví hráči by mohli narušit pozici velkých firem.

Pokud by se prokázalo, že Meta porušila antimonopolní pravidla EU, hrozí jí pokuta až deset procent jejího celosvětového ročního obratu. Ten loni činil 201 miliard USD (4,2 bilionu Kč).

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