Evropská komise chce vyšetřovat Metu kvůli AI ve WhatsAppu

S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek napsal britský list Financial Times (FT). Zahájení vyšetřování by Brusel podle FT mohl oznámit v příštích dnech.
Komise, která na unijním trhu mimo jiné plní funkci společného antimonopolního orgánu, chce přezkoumat způsob, jakým americký podnik v březnu do aplikace WhatsApp integroval systém Meta AI, sdělili britskému listu dva úředníci.
Funkce zavádí asistenta AI jako jeden z kontaktů uživatele v chatovací aplikaci. Vyšetřování podle FT Brusel zřejmě nepovede podle nového nařízení o digitálních trzích (DMA), ale podle starší antimonopolní legislativy.
|
Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí
Italské antimonopolní orgány už Metu vyšetřují kvůli obvinění, že využila dominantního postavení na trhu k integraci AI do aplikace bez souhlasu uživatelů. Mluvčí společnosti Meta se na dotaz FT odmítl ke zprávě o chystaném vyšetřování v EU vyjádřit, ale odkázal na dřívější prohlášení k vyšetřování v Itálii, které společnost odmítla jako neopodstatněné.
„Nedávná aktualizace nemá vliv na desítky tisíc podniků, které poskytují zákaznickou podporu a zasílají relevantní aktualizace, ani na podniky, které používají asistenta AI podle svého výběru k chatování se svými zákazníky,“ uvedla Meta.
Společnost vedle komunikační platformy WhatsApp také provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram. Firma začala do umělé inteligence investovat v roce 2013, kdy vytvořila divizi Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Ta je nyní součástí divize Superintelligence Labs.
|
Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy
V červnu Meta oznámila investici v objemu 15 miliard dolarů do start-upu ScaleAI a zároveň najala jeho generálního ředitele Alexandra Wanga, aby vedl nový tým pro vývoj obecné AI. Obecná AI označuje teoretický koncept umělé inteligence, která má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka. Umělá superinteligence by potom hypoteticky intelektuálním rozsahem překonávala lidskou inteligenci, včetně těch nejnadanějších jedinců