Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

V dopise mimo jiné zdůrazňují, že náklady na uhlík jsou v Evropské unii až 70krát vyšší než v Japonsku, což může v konečném důsledku převýšit jejich provozní peněžní tok a zisky. V této souvislosti kromě jiného žádají o prodloužení bezplatných emisních povolenek.
Předsedkyně Komise von der Leyenová se tváří, že argumentům zástupců těžkého průmyslu rozumí, slibuje ústupky a finance pro zelené technologie, zároveň však trvá na pokračování zelené transformace.
Pokud evropský byznys přestane vydělávat, z čeho budeme zelenou transformaci financovat?