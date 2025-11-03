Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

Továrna VW ve Wolfsburgu. Od svého vzniku se Zelená dohoda EU setkala se smíšeným přijetím ze strany evropského automobilového průmyslu. | foto: Profimedia.cz

Dáša Hyklová
Evropské výrobní firmy ničí Green Deal. I když ho mnozí manažeři dřív podporovali, dnes upozorňují, že způsob jeho zavádění vede ke katastrofě v průmyslu. Aliance 78 energeticky náročných firem včetně gigantů jako ThyssenKrupp či BASF adresovala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové 20. října naléhavý dopis, v němž varuje, že současná pravidla obchodování s emisemi (EU ETS) a mechanismus zúčtování uhlíku na hranicích, takzvané uhlíkové clo (CBAM), „ohrožují ekonomickou životaschopnost a pokračující existenci“ jejich odvětví.

V dopise mimo jiné zdůrazňují, že náklady na uhlík jsou v Evropské unii až 70krát vyšší než v Japonsku, což může v konečném důsledku převýšit jejich provozní peněžní tok a zisky. V této souvislosti kromě jiného žádají o prodloužení bezplatných emisních povolenek.

Předsedkyně Komise von der Leyenová se tváří, že argumentům zástupců těžkého průmyslu rozumí, slibuje ústupky a finance pro zelené technologie, zároveň však trvá na pokračování zelené transformace.

Pokud evropský byznys přestane vydělávat, z čeho budeme zelenou transformaci financovat?

Zdeněk Zajíčekprezident hospodářské komory

