Ukrajina získá z EU půl miliardy eur na nákup plynu, nemá dostatek zásob na zimu

  11:34
Evropská unie pomůže Ukrajině s rekordním úvěrem ve výši půl miliardy eur na doplnění zemního plynu před zimou. Zásobníky jsou v důsledku ruských útoků na nejnižší úrovni za 12 let.​ Evropská komise zaručí 90 procent tohoto úvěru.
Ilustrační snímek | foto: AP

Bilče Volicko-Uherský zásobník plynu nedaleko Lvova
Evropská komise schválila ve středu rekordní úvěr ve výši 500 milionů eur (12,24 miliardy Kč) pro Ukrajinu, který jí poskytne Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) k zajištění energetické bezpečnosti. Financování má pomoci společnosti Naftogaz Ukrajiny (NAK) lépe se připravit na podzimní a zimní měsíce.

Ukrajinské zásoby plynu jsou na nejnižší úrovni za 12 let a zásobníky plynu jsou v současné době naplněny méně než z třetiny, citovala ukrajinskou konzultační společnost Exploration&Production Consulting (ExPro) agentura Reuters.

Ukrajina měla k 5. srpnu ve svých podzemních zásobnících 10 miliard krychlových metrů plynu. Podle Ukrajinského ministerstva energetiky země potřebuje na zimní sezónu ve skladech přibližně 13 miliard krychlových metrů plynu.

Nejnovější financování EBRD pro Naftogaz reaguje na rozsáhlé ruské útoky na zařízení společnosti na výrobu a zpracování plynu v první polovině letošního roku.

„Doplnění vyčerpaných zásob plynu na Ukrajině s pomocí tohoto finančního balíčku bude klíčové pro to, aby kritická infrastruktura a obyvatelstvo země měly během zimy přístup ke zdrojům energie. Naftogaz bude zemní plyn získávat na konkurenčních bázích,“ uvádí Komise v tiskovém prohlášení.

Již čtvrtý balíček

Komise zaručí 90 procent úvěru v rámci pozměněného programu HI-BAR financovaného v rámci investičního rámce EU pro Ukrajinu. „Poprvé je takový úvěr poskytnut pod zárukou EU, bez státní záruky Ukrajiny,“ napsala na svém účtu Telegram podle portálu The Kyiv Independent ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.

Jedná se již o čtvrtý finanční balíček, který EBRD poskytla Naftogazu od doby, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo válku proti Ukrajině. Celkové financování Naftogazu ze strany banky se tak zvyšuje na 1,6 miliardy eur (39 miliard Kč), včetně 1,27 miliardy eur (31 miliardy Kč) v podobě úvěrů od EBRD a 330 milionů eur (3,63 miliardy norských korun) v podobě grantů poskytnutých Norskem prostřednictvím EBRD.

Investiční rámec pro Ukrajinu

je součástí ukrajinského nástroje EU v hodnotě 50 miliard eur (1,2 bilionu Kč). Cílem investičního rámce pro Ukrajinu je podle Evropské komise mobilizovat investice ve výši 40 miliard eur na obnovu, rekonstrukci a modernizaci.

Transakce má podpořit reformní cíle předchozí spolupráce s EBRD, přičemž Naftogaz bude pracovat na integraci ukrajinského trhu s plynem s trhem EU. „Naftogaz bude zemní plyn odebírat na konkurenčních bázích od 30 předkvalifikovaných dodavatelů plynu se smlouvami založenými na standardech Evropské federace obchodníků s energií,“ uvádí EBRD v tiskovém prohlášení.

EBRD je největším institucionálním investorem na Ukrajině a od začátku války tam investovala více než 8 miliard eur (196 miliard Kč). Jejími pěti investičními prioritami na Ukrajině je podpora energetické bezpečnosti, životně důležité infrastruktury, potravinové bezpečnosti, obchodu a soukromého sektoru.

Toky plynu na Ukrajinu

Podle ukrajinské konzultační společnosti Exploration&Production Consulting (ExPro) se dovoz zemního plynu na Ukrajinu zvýšil letos v červenci na nejvyšší úroveň za téměř dva roky, od září 2023. Objemy dosáhly 833 milionů metrů krychlových, uvádí ExPro. Ve srovnání s červnem (539 milionů krychlových metrů) se objem dovozu zvýšil 1,5krát a ve srovnání s červencem 2024 (52 milionů krychlových metrů) dokonce 16krát.

„Největší objem plynu dovezeného v červenci pocházel z Maďarska - 300 milionů metrů krychlových, což představuje 36 procent z celkového dovozu. Zemní plyn také pocházel ze Slovenska, odkud se dovezl v objemu 268 milionů metrů krychlových (32,2 procent), Polska - 260 milionů metrů krychlových (31,2 procent. Kromě toho bylo koncem července dovezeno malé množství ázerbájdžánského zemního plynu přes transbalkánskou trasu (z Bulharska přes Rumunsko na Ukrajinu) v rámci testovací dohody mezi společnostmi Naftogaz a SOCAR Energy Ukraine,“ uvedla společnost ExPro.

