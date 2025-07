Evropští centrální bankéři se navíc nyní nechtějí soustředit jen na samotné klimatické změny, ale i na širší degradaci přírody. Tím má ECB na mysli zhoršující se kvalitu půdy, nedostatek vody, úbytek rybí populace i celkovou ztrátu biodiverzity, píše agentura Bloomberg.

„Pokročili jsme v chápání, že zohlednění klimatické a přírodní krize je v našem případě relevantní,“ uvedl Frank Elderson, který je členem Výkonné rady Evropské centrální banky.

Elderson zároveň uvedl i konkrétní příklady. Mezi ně se má řadit léto roku 2022. Tehdy totiž vlny veder měly způsobit zrychlení inflace u cen potravin v zemích Evropské unie o 0,4 až 0,9 procentního bodu. Přispět měly i k poklesu německého hrubého domácího produktu.

Nový přístup Evropské centrální banky se odlišuje od politiky, kterou momentálně prosazuje americký Federální rezervní systém a jeho šéf Jerome Powell. Ten sice opakovaně uznal, že klimatické změny představují pro americkou ekonomiku hrozbu, zároveň ale tvrdí, že Fed nemá pro prosazování klimatických politik mandát.

Frank Elderson z ECB je ale názoru, že Evropská centrální banka nesmí před klimatickou realitou zavírat oči. „Studie ukazují, že klimatická i přírodní rizika mají na cenovou stabilitu vliv. Musíme si položit otázku, co to znamená pro naše chápaní ekonomiky, chápání inflace i udržitelnost dluhů,“ doplňuje centrální bankéř s tím, že ignorování těchto skutečností by mohlo ohrožovat stabilitu bankovního systému.

V tomto ohledu Elderson pro agenturu Bloomberg upozornil, že zvlášť u přírodních rizik je stanovení sledovatelného ukazatele obtížně. To je odlišnost kupříkladu od oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Jejich koncentraci v ovzduší je totiž možné měřit poměrně snadno.

Evropská centrální banka má nyní zkoumat přírodní události let minulých, mezi které se řadí i vedra v létě roku 2022. Tímto způsobem chce ECB lépe predikovat dopady klimatických a přírodních změn na inflaci, dluhovou dynamiku i na růst unijní ekonomiky, uzavírá agentura Bloomberg.