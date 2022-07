Evropská centrální banka poprvé od roku 2011 zvýšila úrok. Z nuly na půl procenta

Jestřábí otočku ECB zřejmě učinila také vlivem oslabování společné evropské měny, která v jednu chvíli zamířila až pod úroveň amerického dolaru. Slabé euro přitom zvyšuje cenu dováženého zboží a tím podporuje růst cenové hladiny v eurozóně. Už ve středu euru k lepšímu kurzu pomohly právě zvěsti o tom, že je ve hře zvýšení sazby o 50 bazických bodů.

ECB ohledně zvyšování sazeb stála před nelehkým dilematem. Míra inflace v eurozóně si navýšení sazeb sice žádala už delší dobu, centrální banka ale musí při svém rozhodování brát ohledy také na své zadlužené členy. Těm by totiž vyšší sazby prodražily půjčky, což by je mohlo snadno dostat do finančních potíží.

Nynější situace tak více než kdy jindy ukázala, jak moc může být náročné aplikovat stejnou monetární politiku pro celek složený z tak odlišných částí, kterými jednotlivé ekonomiky eurozóny jsou. To nicméně dokazuje i velmi odlišná míra inflace v jednotlivých členských zemích.

Inflace v zemích Evropské unie v červnu vystoupila na rekordních 9,6 procenta, oznámil v úterý evropský statistický úřad Eurostat. V zemích eurozóny míra inflace poskočila z květnových 8,1 procenta na 8,6 procenta, což je také rekord. Inflace v jednotlivých zemích eurzóny se přitom velmi liší. Vedou pobaltské země, první příčka patří Estonsku, které má inflaci ve výši 22 procent, Lotyško 20,5 a Litva 19,2 procenta.

Nejnižší inflaci ze zemí eurozóny má Malta (6,1 procneta), o čtyři desetiny procenta má vyšší inflaci Francie. Z našich sousedů, kteří jsou členy eurozóny, je na tom nejlépe Německo (8,2 procenta). V Rakousku inflace zrychlila na 8,7 procenta a Slovensko má inflaci dosahující 10,8 procenta.