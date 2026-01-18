Každý druhý Evropan chce letos změnit zaměstnání. Nejvíce ve Velké Británii

  11:00
Evropané vstupují do roku 2026 s odhodláním změnit své pracovní uplatnění. Nové zaměstnání chce letos získat skoro polovina pracovníků, kteří pobývají v jedné ze sedmi největších ekonomik v Evropě. Náboráři ale ve stejnou chvíli přiznávají, že v posledním roce je hledání kvalitních kandidátů těžší než kdy dřív, jak vyplývá z čerstvé analýzy společnosti LinkedIn.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv změnu práce má letos v plánu 47 procent Evropanů, je otázkou, jestli jsou zaměstnanci na tento krok vlastně dostatečně připraveni. Celkem 77 procent Evropanů totiž v nedávném průzkumu uvedlo, že nikoliv. Evropané tedy chtějí získat novou práci, ale nejsou si jisti, jestli tuto změnu zvládnou, píše portál Euronews.

Nejvýraznější chuť změnit v roce 2026 pracovní uplatnění byla zjištěna u Britů. Změnu pracovní pozice totiž v roce 2026 plánuje celkem 53 procent z nich, vyplývá z průzkumu společnosti LinkedIn. Spojené království se stalo mimo jiné i jedinou evropskou ekonomikou, která překonala celosvětový průměr ve výši 52 procent.

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Britové ale na pracovním trhu nemají dlouhodobě příliš na výběr. Statistiky ukazují, že počet nabízených pracovních pozic ani v roce 2026 stále nedosahuje na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. „Konkurence na britském trhu práce je obrovská,“ uvedla pro Euronews expertka Charlotte Daviesová ze společnosti LinkedIn.

Změnu neplánují Němci ani Francouzi

Poměrně vysoký podíl těch, kteří aktuálně uvažují o změně zaměstnání, je patrný také ve Švédsku nebo Španělsku. Na opačném konci žebříčku se naopak nachází Francie, kde v roce 2026 má v plánu práci změnit jen 37 procent dotázaných. Pod evropským průměrem ve výši 47 procent se nachází také Německo a Itálie.

Diplom z elitní univerzity je opět v kurzu. Američtí náboráři mění strategii

Ačkoli ochota měnit zaměstnání je po celé Evropě značná, Evropané se na tuto změnu necítí připraveni. Nejvyšší obavy v průzkumu společnosti Censuswide vyjádřili Švédové. Dostatečnou nepřipravenost na změnu pracovní kariéry byla v případě Švédska zjištěna u 83 procent dotázaných. Nevěří si ani Francouzi, Němci nebo Britové. Naopak nejpřipravenější v rámci Evropy se momentálně jeví Španělé.

Umělá inteligence mění pravidla hry

Experti říkají, že situace na pracovním trhu je každým dnem komplikovanější. Nábory jsou totiž pro personalisty i kvůli rychlému rozvoji umělé inteligence velmi náročné. Odhalit zkušeného odborníka v relativně přijatelném časovém úseku se jeví jako už téměř nadlidský úkol.

Právě v oblasti umělé inteligence ale rychle vznikají nová pracovní místa, a to ve všech ekonomikách v Evropě. „Umělá inteligence mění pravidla hry. Mění způsoby, jakým firmy nejen v Evropě hledají a nabírají zaměstnance. Pracovníkům otevírá nové pracovní a profesní příležitosti,“ doplňuje za společnost LinkedIn Charlotte Daviesová.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Kromě AI jsou mezi firmami v Evropě momentálně vyhledávání i vysokoškolští pedagogové, experti na problematiku zdraví či enviromentální bezpečnosti. Třeba ve Španělsku se za poslední měsíce zvedla i poptávka po odbornících v logistice, uzavírá portál Euronews.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

18. ledna 2026

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to dnes...

18. ledna 2026  10:40

Ceny českých nemovitostí ženou investory do ciziny. Roste zájem o Asii

Nestandardní ubytování v Hluboké nad Vltavou

Ceny českých nemovitostí jsou často už neúnosně vysoké. Trendem se tak stává nákup těch v zahraničí. A protože už i evropské destinace jsou často cenově nedostupné, přesouvá se pomalu zájem...

18. ledna 2026

Ceny energií deptají čím dál víc Američanů. Trump se stále ohání Bidenem

ilustrační snímek

Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump. Právě on přitom během...

18. ledna 2026

Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Premium
Elisabeth Kapitánová

Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka...

18. ledna 2026

EU podepsala po 25 letech jednání dohodu s jihoamerickými zeměmi Mercosur

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Paraguaye Santiago...

Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na...

17. ledna 2026  19:33

Skotská palírna nabídne whisky v hliníku. Nad zdravotními důsledky visí otazník

Stirling Distillery

Křišťálové láhve s jantarovou whisky jsou ozdobou nejednoho baru nebo pánského salonu. Jedna ze skotských palíren se ale rozhodla tento tradiční obrázek narušit. Testuje totiž hliníkové obaly, které...

17. ledna 2026

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  18:08

Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

zaměstnanec 55+

Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

17. ledna 2026  15:57

Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu...

17. ledna 2026

