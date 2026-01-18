Každý druhý Evropan chce letos změnit zaměstnání. Nejvíce ve Velké Británii

Ačkoliv změnu práce má letos v plánu 47 procent Evropanů, je otázkou, jestli jsou zaměstnanci na tento krok vlastně dostatečně připraveni. Celkem 77 procent Evropanů totiž v nedávném průzkumu uvedlo, že nikoliv. Evropané tedy chtějí získat novou práci, ale nejsou si jisti, jestli tuto změnu zvládnou, píše portál Euronews.
Nejvýraznější chuť změnit v roce 2026 pracovní uplatnění byla zjištěna u Britů. Změnu pracovní pozice totiž v roce 2026 plánuje celkem 53 procent z nich, vyplývá z průzkumu společnosti LinkedIn. Spojené království se stalo mimo jiné i jedinou evropskou ekonomikou, která překonala celosvětový průměr ve výši 52 procent.
Britové ale na pracovním trhu nemají dlouhodobě příliš na výběr. Statistiky ukazují, že počet nabízených pracovních pozic ani v roce 2026 stále nedosahuje na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. „Konkurence na britském trhu práce je obrovská,“ uvedla pro Euronews expertka Charlotte Daviesová ze společnosti LinkedIn.
Změnu neplánují Němci ani Francouzi
Poměrně vysoký podíl těch, kteří aktuálně uvažují o změně zaměstnání, je patrný také ve Švédsku nebo Španělsku. Na opačném konci žebříčku se naopak nachází Francie, kde v roce 2026 má v plánu práci změnit jen 37 procent dotázaných. Pod evropským průměrem ve výši 47 procent se nachází také Německo a Itálie.
Ačkoli ochota měnit zaměstnání je po celé Evropě značná, Evropané se na tuto změnu necítí připraveni. Nejvyšší obavy v průzkumu společnosti Censuswide vyjádřili Švédové. Dostatečnou nepřipravenost na změnu pracovní kariéry byla v případě Švédska zjištěna u 83 procent dotázaných. Nevěří si ani Francouzi, Němci nebo Britové. Naopak nejpřipravenější v rámci Evropy se momentálně jeví Španělé.
Umělá inteligence mění pravidla hry
Experti říkají, že situace na pracovním trhu je každým dnem komplikovanější. Nábory jsou totiž pro personalisty i kvůli rychlému rozvoji umělé inteligence velmi náročné. Odhalit zkušeného odborníka v relativně přijatelném časovém úseku se jeví jako už téměř nadlidský úkol.
Právě v oblasti umělé inteligence ale rychle vznikají nová pracovní místa, a to ve všech ekonomikách v Evropě. „Umělá inteligence mění pravidla hry. Mění způsoby, jakým firmy nejen v Evropě hledají a nabírají zaměstnance. Pracovníkům otevírá nové pracovní a profesní příležitosti,“ doplňuje za společnost LinkedIn Charlotte Daviesová.
Kromě AI jsou mezi firmami v Evropě momentálně vyhledávání i vysokoškolští pedagogové, experti na problematiku zdraví či enviromentální bezpečnosti. Třeba ve Španělsku se za poslední měsíce zvedla i poptávka po odbornících v logistice, uzavírá portál Euronews.