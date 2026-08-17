Letošní vedra v Evropě už negativně poznamenala sklizeň a nízké hladiny řek zkomplikovaly přepravu obilí. Farmáři teď ale řeší další problém. Někteří podle agentury Bloomberg čekají na vydatnější déšť, jiní zvažují, zda vůbec osít tolik půdy, kolik původně plánovali.
Jako první může sucho výrazněji zasáhnout řepku, kterou farmáři sázejí už během srpna a září. Pokud se počasí nezmění, postupně mohou přijít potíže i u dalších plodin. „Měli bychom už zasít plodiny, kterými přes zimu krmíme ovce, ale půda je stále příliš suchá,“ řekl pro Bloomberg farmář James Mills z britského Yorkshiru.
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Podobná situace panuje také ve Francii. „Řepku běžně sejeme koncem srpna nebo začátkem září, letos ale potřebujeme nejdříve výraznější srážky,“ uvedl farmář Benoît Merlo, kterému patří farma severně od Lyonu. Upozorňuje, že řepka musí před zimou dostatečně zesílit, aby na jaře mohla rychle pokračovat v růstu. Se setím proto nelze čekat příliš dlouho. Po 10. až 15. září už podle něj začíná být pozdě.
Nejméně srážek za dlouhé roky
Sucho ale netrápí jen Francii a Británii. I v Bavorsku spadlo od začátku dubna nejméně srážek od roku 2015. Ve španělské provincii Kastilie a León jich bylo přibližně o dvě třetiny méně, než odpovídá dlouhodobému průměru.
Obavy evropských zemědělců navíc přicházejí ve chvíli, kdy jsou světové dodávky potravin pod tlakem i z dalších stran. Rusko a Ukrajina zesílily útoky na obilnou infrastrukturu a lodě v Černém moři. Napětí kolem Hormuzského průlivu zároveň zvyšuje riziko dražších hnojiv a pohonných hmot. Farmáře v Evropě děsí i klimatický jev El Niño.
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Nejistota se promítá také na komoditní trhy. Termínové kontrakty na pšenici v Paříži za poslední dva měsíce zdražily o 19 procent a v Chicagu o 12 procent. Výrazně nahoru šly rovněž ceny kukuřice.
Farmáři potřebuji dlouhodobější déšť
Předpovědi počítají v dalších dnech s chladnějším a vlhčím počasím, několik krátkých přeháněk ale podle farmářů nestačí. Půda potřebuje déšť, který vydrží delší dobu a doplní hlubší zásoby vody.
Dlouhodobější modely navíc naznačují, že severní Francie, Německo nebo Polsko mohou zůstat během podzimu sušší než obvykle. Výrazně vlhčí počasí by podle některých prognóz mohlo přijít nejdříve v listopadu. Pro část zemědělců už by však bylo pozdě.
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Evropa je přitom vůči podobným výkyvům citlivější než dříve. Plocha využívaná k pěstování obilovin se na kontinentu během posledních 25 let postupně zmenšuje. Každý větší výpadek sklizně tak může mít výraznější důsledky na domácí trh i ceny potravin pro evropské spotřebitele, uzavírá Bloomberg.