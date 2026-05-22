Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder sezony. Meteorologové očekávají rekordy

Jan Dvořák
  12:03
Meteorologové předpovídají, že tlaková výše nad Evropou o víkendu způsobí ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 °C nad normál. V Londýně by mohli naměřit 32 °C, v Paříži 31 °C a v některých částech Španělska dokonce 38 °C. Očekává se, že slunečné a stabilní počasí podpoří výrobu solární energie, může však vést k nízké produkci větrné energie ve Francii nebo Německu.

Solární panely fotovoltaické elektrárny v německém Heilbronnu. Slunečné a stabilní počasí podpoří výrobu solární energie v celé Evropě. (5. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

V nadcházejících dnech má Evropu zasáhnout první vlna veder této sezony. Ve Velké Británii, Francii a Španělsku přinese teploty blížící se měsíčním rekordům, očekávají meteorologové. Podle jejich modelů a předpovědí se očekává, že vysokotlaká tepelná kopule, která ohřívá vzduch tím, že jej stlačuje směrem k zemi, bude nad kontinentem přetrvávat a teploty se tak vyšplhají až o 11 °C nad normál.

Neobvyklé horko by mělo během víkendu rychle zesílit především ve Velké Británii, denní maxima v Londýně mají v neděli dosáhnout až 32 °C uvádí britská meteorologická služba Met Office podle agentury Bloomberg. „Z hlediska teplot by to mohla být docela významná událost,“ uvedla Annie Shuttleworthová, meteoroložka z britské meteorologické služby Met Office.

Tlaková výše nad kontinentem

Dlouhodobé meteorologické trendy na kontinentu, který se otepluje nejrychleji na světě, naznačují, že v nadcházejících měsících bude docházet k častým vlnám veder a extrémním teplotám – zejména proto, že vysoké teploty začínají vysušovat půdu v severní polovině Evropy, uvádějí meteorologové.

„Může to vést k uvěznění této tlakové výše nad kontinentem, teploty pak stoupají a to dále omezuje srážky,“ uvedla Amy Hodgsonová, meteoroložka ze společnosti Atmospheric G2.

Soláry se na jihu Evropy vyplácí. Ve vedrech odvrátily hrozící blackouty

K vlně veder dochází, když je zaznamenáno několik po sobě jdoucích dní s teplotami nad sezonními klimatickými normami. Například v Londýně předpovídá britská meteorologická služba Met Office vlnu veder, pokud se očekává, že teploty dosáhnou nebo překročí 28 °C po dobu alespoň tří po sobě jdoucích dnů.

Francouzská meteorologická služba Météo-France předpokládá, že v důsledku klimatických změn budou vlny veder v letní sezoně přicházet dříve a budou trvat déle. V nadcházejících dnech podle ní maximální teploty v Paříži vystoupají na 31 °C a na jihozápadě země dokonce až na 35 °C.

Největší vedra se podle španělské vládní meteorologické služby AEMET očekávají v regionech Guadiana a Guadalquivir, kde mohou teploty dosáhnout až 38 °C.

Výhoda pro soláry, nevýhoda pro větrníky

Slunečné a stabilní počasí znamená jasnější oblohu, což by podle analýzy BNEF mělo v příštím týdnu podpořit výrobu solární energie.

Výkon solárních elektráren ve Francii ve čtvrtek vystoupal na 20 074 megawattů. Podle energetických modelů společnosti MetDesk by měla silná solární výroba v severozápadní Evropě pokračovat i příští týden.

Klidnější atmosférické podmínky naopak přinášejí rozporuplnější výhled pro větrnou výrobu energie, která by měla být ve Francii a Německu po celý víkend nízká. Podle analýzy meteorologa společnosti MetDesk Bena Davise by se to mohlo příští týden změnit s příchodem severních větrů, uzavřel Bloomberg.

