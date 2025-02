Američané zanevřeli na Evropu. Dovolené jim znechutily vysoké cestovní náklady

Údaje Evropské komise pro cestování (ETC) ukazují, že podíl amerických cestovatelů, kteří plánují dovolenou v Evropě, klesl ze 45 procent v roce 2024 na 37 procent v roce 2025. To je nejnižší úroveň od roku 2021, uvádí zpráva, kterou zveřejnila komise ve spolupráci s provozovatelem vlaků Eurail BV.

Zjištění vycházejí z průzkumu mezi 7 087 cestovateli z Austrálie, Brazílie, Kanady, Číny, Japonska, Jižní Koreje a USA. Cílem průzkumu bylo zjistit, kam a proč hodlají lidé z těchto klíčových zemí letos cestovat, píše agentura Bloomberg.

Hlavním faktorem, který snižuje zájem Američanů o Evropu, jsou podle zprávy náklady. Jako druhý nejčastější důvod se objevila preference domácího cestování.

Pokud jsou tyto odpovědi věrohodným ukazatelem cestovního apetitu Američanů, mohou evropské turistické centrály očekávat, že v průběhu léta ubude nejméně půl milionu příjezdů. Podle údajů tamního ministerstva obchodu jen v červenci 2024 do Evropy odletělo 2,6 milionu amerických cestovatelů.

Preference se mění

„Pokles chuti amerických cestovatelů objevovat Evropu odráží širší ekonomické tlaky, politickou nejistotu a měnící se preference spotřebitelů,“ říká Eduardo Santander, výkonný ředitel Evropské komise pro cestovní ruch, organizace, která zastupuje 36 evropských turistických sdružení.

Nejde jen o Američany. Téměř polovina všech respondentů bez ohledu na národnost uvedla jako hlavní problém náklady na cestu. Zatímco většina z nich plánuje letos cestovat na dlouhé vzdálenosti, jen 44 procent globálních cestovatelů uvedlo, že hodlají letos navštívit Evropu, zatímco ještě loni to bylo 49 procent.

Přesto je pokles zájmu nejprudší právě mezi americkými cestovateli. To je varovné znamení pro evropské provozovatele hotelů. Ti totiž uvádějí, že movití Američané tvoří od konce pandemie významnou část jejich klientely. Jedinou skupinou, která v průzkumu vykazovala rostoucí zájem o cesty do Evropy, jsou nyní čínští cestovatelé. Jednašedesát procent z nich plánuje v příštích 12 měsících dovolenou v Evropě, zatímco loni to bylo jen 57 procent.

Navzdory poklesu zájmu zůstává podle Santandera Evropa pro cestovatele z USA stále velmi atraktivní. Také proto většina zemí EU zaznamenala v roce 2024 nárůst počtu příjezdů turistů z USA ve srovnání s úrovní v roce 2019. „Klíčem k udržení tohoto růstu je zvýšení cenové dostupnosti a letecké propojenosti,“ dodává Santander.

Další zjištění

I ten nejoptimističtější výklad údajů stále naznačuje, že rok 2025 bude pro cestovní ruch zlomový, a to jak v Evropě, tak mimo ni. Zde je několik dalších zjištění z průzkumu, která vykreslují obraz nadcházejících změn.

V prvním čtvrtletí roku 2025 plánuje navštívit Evropu pouze 18 procent amerických cestovatelů. Nejenže jde o výrazný meziroční pokles z 28 procent, ale je to také nejnižší zaznamenaný údaj od roku 2015. Autoři zprávy fakt přičítají především ekonomické nejistotě spojené s nastupující Trumpovou administrativou, která způsobuje větší opatrnost amerických spotřebitelů. Průzkum byl proveden v období od 2. do 18. prosince 2024.

V loňském roce plánovalo v prvním čtvrtletí roku podniknout dálkovou cestu 43 procent respondentů. Nyní se cestovatelé z celého světa stahují. V období do března se na zahraniční cestu vůbec chystá pouze 36 procent respondentů ať už do Evropy nebo jinam. Z 28 procent lidí, kteří plánují navštívit Evropu (pokles o 7 procent proti stejnému období v roce 2024), má výrazně více cestovatelů za cíl navštívit Skandinávii, Rakousko a Itálii, což koreluje s nárůstem lyžařských dovolených v Alpách.

V roce 2024 se v mnoha oblíbených turistických destinacích od Benátek po Barcelonu a Kanárské ostrovy odehrály protesty proti turistice. Nadměrný turismus však není hlavní odstrašující příčinou, proč do Evropy míří méně turistů. Pouze pět procent dotázaných cestovatelů uvedlo, že by právě kvůli těmto obavám zvažovali změnu destinace. Většina z nich (61 procent) uvedla, že dává přednost návštěvě evropských velkoměst a ikonických památek před návštěvou míst mimo turistické trasy.

Na otázku, zda by změnili své chování kvůli obavám z přeplněnosti hlavních turistických míst, 39 procent respondentů odpovědělo, že by se vrátili v klidnější denní dobu, pokud by se ukázalo, že jim davy lidí vadí. Více než čtvrtina respondentů uvedla, že by je chtěla navštívit i přes davy lidí nebo dlouhé fronty.

Průzkum respondenty rovněž požádal, aby sdělili, zda je jejich denní rozpočet na cestování obvykle nižší než 100 eur (2 417 Kč), mezi 100 a 200 eur nebo vyšší než 200 eur na den. (Čísla představují celkovou částku vynaloženou na ubytování, stravu a další aktivity). Celkově třetina cestovatelů nyní na své cesty vyčleňuje rozpočet vyšší než 200 eur na osobu a den.

Cestovatelé také stále častěji volí pobyty na méně než sedm nocí, zatímco dlouhodobé pobyty na 15–21 dní vykazují meziroční pokles zájmu o pět procent. Navíc 17 procent globálních respondentů uvedlo, že jejich cestovním plánům nyní brání omezené placené volno. To je po nákladech druhá nejčastěji uváděná překážka dlouhodobých cest.

Jinými slovy s tím, jak flexibilní pracovní rozvrhy ustupují přísnějším pravidlům pro návrat do práce, jsou delší cesty na ústupu, uzavřel Bloomberg.