Trump v pondělí ohlásil, že je stále otevřen dalším obchodním jednáním s EU. O víkendu nicméně oznámil zavedení třicetiprocentního cla na evropské dovozy, které mají vstoupit v platnost 1. srpna.

„Jsme vždy otevření jednání,“ řekl americký prezident novinářům v Bílém domě. „Jsme otevření jednání, i s Evropou. Přijedou sem. Chtějí jednat.“

Dodatečná cla EU by se podle 206stránkového seznamu připraveného Evropskou komisí, který získala agentura Bloomberg, vztahovala také na americké strojírenské výrobky, chemikálie a plasty, zdravotnické přístroje, elektrická zařízení, vína a další zemědělské produkty.

Původní seznam se týkal amerického zboží v celkové hodnotě 95 miliard eur, ale nakonec z něj některé položky po konzultacích s firmami a členskými státy vypadly. Pro jeho přijetí je nutný souhlas jednotlivých zemí.

Nový seznam cílených amerických výrobků ze strany EU zahrnuje více než 65 miliard eur v průmyslovém zboží, především letadla (téměř 11 miliard eur), strojírenství (více než 9,4 miliardy eur) a automobily (téměř 8 miliard eur). Více než 6 miliard eur tvoří zemědělsko-potravinářské výrobky, zejména ovoce a zelenina (téměř 2 miliardy eur) a alkoholické nápoje (1,2 miliardy eur).

Široký balík opatření dále zahrnuje přesné přístroje a zařízení (téměř 5 miliard eur), hračky a vybavení pro volný čas (více než 500 milionů eur), sportovní zbraně (téměř 300 milionů eur) a hudební nástroje (asi 200 milionů eur).

Konec zažitých modelů

Podle agentury Reuters by ale zavedení 30procentního cla znamenalo pro Evropu zásadní zlom. Zničilo by podstatnou část transatlantického obchodu a donutilo EU přehodnotit svůj na vývoz orientovaný hospodářský model. „Bude téměř nemožné pokračovat v obchodování tak, jak jsme byli v rámci transatlantických vztahů zvyklí,“ řekl evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič. „V podstatě to obchod vylučuje.“

Představitelé EU doufali, že škody bude možné omezit dohodou o základní sazbě kolem deseti procent – což je současná úroveň – a s výjimkami pro klíčová odvětví, jako jsou automobily.

Spojené státy byly loni cílovým trhem pro pětinu celkového exportu Evropské unie, jsou jejím největším obchodním partnerem. To, co Trumpa dráždí, je obchodní deficit USA ve výši 235 miliard dolarů v oblasti zboží, ačkoliv v oblasti služeb mají Spojené státy přebytek.

Z dlouhodobého hlediska to vyvolává zásadní otázky: jak Evropa nahradí ztracená odbytiště, aby získala daňové příjmy a vytvořila pracovní místa potřebná k financování svých ambicí – od péče o stárnoucí populaci až po opětovné zbrojení.

„EU nemá jiné trhy, na které by se mohla zaměřit a kam by mohla prodávat,“ řekl Reuters Varg Folkman, analytik z Evropského politického centra, o dlouhých a složitých časových osách klasických obchodních dohod.

Otevřeni jednání

Někteří pozorovatelé tvrdí, že konfrontace s Trumpem by mohla být právě tím impulsem, který EU potřebuje k dokončení dlouho odkládaných reforem jednotného trhu – posílení domácí poptávky a přesměrování ekonomiky od exportu, který tvoří zhruba polovinu celkové produkce.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že vnitřní bariéry v EU omezující volný pohyb ekonomické aktivity odpovídají clům ve výši 44 procent u zboží a 110 procent u služeb. Navrhované reformy – například vytvoření volnějších přeshraničních kapitálových trhů – za posledních deset let příliš nepokročily.

„Snadno se to řekne, ale těžko provede. Není tu žádná dohoda o prohlubování. Ty překážky si mezi sebou uvalují samotné členské státy, aby si chránily své vlastní zájmy,“ řekl Folkman o síti národních regulací.

Jak se všechny tyto faktory promítnou do vyjednávací strategie EU v méně než třech týdnech, které zbývají, zatím není jasné – zatím ale Unie drží linii: zůstává otevřená jednání, ale zároveň připravuje odvetná opatření pro případ, že rozhovory ztroskotají.