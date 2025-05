O problémech evropských přístavů hovoří nová zpráva poradenské společnosti Drewry. Průměrná čekací doba na ukotvení kontejnerové lodi v německém Bremerhavenu stoupla mezi koncem března a polovinou května o 77 procent. V Hamburku to bylo o 49 procent a Antverpách o 37 procent. Problémy se nevyhýbají ani Rotterdamu či britskému Felixstowe, píše agentura Bloomberg.

„Zpoždění v přístavech prodlužují přepravní časy, narušují plánování zásob a nutí dopravce i obchodníky více se zajímat o situaci ve svých skladech,“ stojí ve zprávě poradenské společnosti Drewry. Situaci v Evropě negativně poznamenává i nástup hlavní přepravní sezony v Tichomoří.

Generální ředitel přepravní společnosti Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen jako v této souvislosti uvedl, že aktuální situace v evropských přístavech bude podle odhadů přetrvávat ještě dalších šest až osm týdnů.

Problémy má Los Angeles i New York

Všechny evropské přístavy momentálně bojující s nárůstem průměrné čekací doby na ukotvení však jsou v globálním obchodu velmi důležité. Podle informací agentury Bloomberg problémy hlásí také americké přístavy v Los Angeles a New Yorku. Jinak to není ani v případě čínského přístavu v Šen-čenu.

Na přepravní trasy má i nadále zásadní vliv přetrvávající nebezpečí v Rudém moři, kde od konce loňského roku útočí jemenští Húsíové na projíždějící lodě. Řada přepravců tak raději stále sází na cestu kolem mysu Dobré naděje, čímž se však citelně prodlužuje doba přepravy zboží mezi Asií, Evropou a Amerikou.

Habben Jansen zároveň před časem uvedl, že návrat k běžnému provozu přes Suezský průplav bude možný jen pozvolna. „Kdybychom všechny lodě vrátili do Suezského průplavu naráz, došlo by k masivnímu zahlcení přístavů. To není v zájmu nikoho,“ upozorňuje.

Důsledky Trumpovy politiky

Do situace navíc promlouvá i obchodní politika amerického prezidenta. Trump sice před několika dny dočasně ustoupil od plánovaného 145procentního cla na čínský dovoz, ale jeho nevyzpytatelné výhrůžky celními opatřeními dál zvyšují nejistotu na trzích.

V pátek pohrozil 50procentním clem na dovoz zboží z Evropské unie. Následně ale o víkendu termín jeho zavedení posunul na 9. července, a to po rozhovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Agentura Bloomberg varuje, že případná cla mezi USA a Evropskou unií mohou snížit vývoz z EU do USA o více než polovinu, a to především v zemích, jako je Německo, Irsko, Itálie, Belgie nebo Nizozemsko, pro něž je export do USA z pohledu hrubého domácího produktu zásadní položkou.

Na tento nevyzpytatelný Trumpův přístup právě námořní přepravci doplácej. Bojují s nerovnoměrnou poptávkou, která se propisuje do již zmíněných zpoždění, přeplněnosti přístavů a tlaku na růst přepravních nákladů. Sezonní příplatky nejsou v současné době výjimečné, před pár dny je ohlásila kupříkladu přepravní společnost Mediterranean Shipping Company, uzavírá Bloomberg.