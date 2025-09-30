Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii

  13:30
Evropská komise představila balíček na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v Africe. Celkem chce v dalších letech tímto směrem investovat 545 milionů eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun. Peníze mají státům kontinentu pomoci s modernizací energetických sítí, elektrifikací venkova i rozšíření přístupu k čisté energii.
Největší větrná farma v Africe se nachází u keňského jezera Turkana.

Největší část finančních prostředků má směřovat do výstavby vysokonapěťového vedení v Pobřeží slonoviny. Celkem chce EU tímto způsobem investovat 360 milionů eur, tedy asi í miliard korun.

Dalších 59 milionů eur (asi 1,475 miliardy korun) získá Kamerun na elektrifikaci odlehlých venkovských oblastí a 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun) poputuje do Somálska na projekty, které mají místním čistou energii zlevnit, píše agentura Bloomberg.

„Afrika má v oblasti obnovitelných zdrojů obrovský potenciál. Téměř 600 milionů lidí tam ale stále žije bez přístupu k elektřině,“ uvedla Evropská komise ve svém oficiálním prohlášení.

ECB zkoumá vliv veder na inflaci, chce klima začlenit i do měnové politiky

Komise věří, že finance pomohou zemím s vytvořením až 38 milionů nových pracovních míst do roku 2030. EK zároveň k balíčku uvedla, že z její strany jde o projev širší unijní strategie na podporu udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti v globálním měřítku.

Klimatická krize i jako neunijní priorita

Eurokomisaři dlouhodobě říkají, že přechod na obnovitelné zdroje by neměl být pouze unijní prioritou. Začleněny by měly být i další, a to právě zemí v Africe, na které klimatická změna aktuálně dopadá nejtvrději.

Unijní podpora afrických států zároveň přichází v době, kdy se Čína, Rusko i další světové velmoci snaží právě v Africe o posílení svého postavení. Firmy z těchto států pracují na mnoha projektech v oblasti energetiky i na budování infrastruktury. Evropská komise proto zdůraznila, že finanční podpora afrických států má širší strategický rozměr.

Prezident Východoafrické obchodní a rozvojové banky Admassu Tadesse na nedávném klimatickém summitu pro Afriku v etiopské Adis Abebě upozornil, že podporu si zaslouží také projekty, které banky odmítly v minulosti odmítly financovat z důvodu přílišné rizikovosti. „Pouze byznysová sféra nás k cíli nedostane,“ prohlásil Tadesse.

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Zároveň upozornil na to, že bez podpory rizikovějších projektů se státům nepodaří splnit vytyčené klimatické cíle. Příkladem takového projektu je záměr největší větrné farmy na africkém kontinentu, kterou je Lake Turkana Wind Power v Keni. Ačkoli se původně zdálo, že z jeho realizace sejde, díky kombinaci veřejných a soukromých zdrojů se větrnou farmu o výkonu 310 MW nakonec podařilo vystavět.

Podle Mezinárodní energetické agentury však Afrika přitahuje jen asi 2 procenta globálních investic do čisté energie. Příčinou mají být mimo jiné obavy investorů z politické nestability. Komplikací je také poměrně nedostatečná poptávka po čistých technologiích. Do Afriky se má momentálně dovážet méně nových solárních panelů než třeba do Pákistánu, uzavírá portál Climate Change News.

