Vysoké nájmy, opilci a nomádské kavárny. Jak žijí Evropané pod jhem turistů

V červenci vytáhli do ulic hlavního města Mallorky protestující s transparenty s hesly s nápisy: „ne masovému turismu“ a „turismus ano, ale ne takhle“. Ačkoli se jich osobně nezúčastnil, s tímto poselstvím souhlasí i sedmadvacetiletý obyvatel Palmy Jaume Fuster, píše britský list The Guardian.

„Tyto akce by měly být signálem pro naše politiky, aby přijali zákony proti přelidnění a zavedli ty, které zlepší kvalitu života nás obyvatel,“ říká muž pracující v cestovním ruchu. Podle jeho slov se bytová krize na ostrově zcela vymkla kontrole. Stejně jako mnoho jeho přátel žije s rodiči. „Z našich platů se nedá samostatně žít,“ vysvětluje mladík, který je zaměstnán pouze osm měsíců v roce.

Jako pracovník v cestovním ruchu si samozřejmě zcela uvědomuje, že lákat návštěvníky na ostrov, kde vyrostl, je přínosné. Turisté jsou i podle něj ekonomickým motorem Mallorky. „Ale každý rok k nám přijíždí rekordní počet lidí. Poptávka se nikdy nezastaví,“ dodává.

Rostoucí počet návštěvníků zvyšuje již tak značný tlak na klimaticky vyčerpané zdroje ostrova. V některých oblastech musely úřady v červenci vyhlásit omezení spotřeby vody. „Silnice jsou ucpané auty z půjčoven a veřejná doprava není schopna obsloužit stále rostoucí počet turistů,“ říká Fuster.

Mallorca, která má necelý milion obyvatel, letos očekává, že přivítá asi 20 milionů návštěvníků. Fuster, jehož rodina má na ostrově klenotnictví, však dodává, že většina obyčejných lidí z toho žádné výhody nemá. Vzestup all-inclusive resortů podle něj znamená, že turisté méně utrácejí peníze v místních podnicích.

Vodní pistole nestačí

Mallorca není jediným místem, kde se konají protesty proti nadměrnému turismu. 29. července vyšly do ulic Málagy tisíce lidí z celého jižního Španělska. UNESCO hned poté varovalo, že by se podobná vlna odporu mohla rozlít po celé Evropě.

Barcelona se letos v létě dostala do centra pozornosti médií poté, kdy protestující postříkali turisty vodními pistolemi. Lidé se ptají, jak najít rovnováhu mezi vítáním návštěvníků a pracovními místy a příjmy, které přinášejí a ochranou míst, která nazývají svým domovem.

Španělka Alba žila 20 let v jedné z centrálních barcelonských čtvrtí a pozorovala, jak rostoucí počet turistů, kteří se do města hrnou, mění jeho charakter. „V mé čtvrti bývalo staré železářství, řeznictví, mnoho malých podniků fungujících desítky let,“ řekla. V průběhu let se však z mnoha z nich staly bary a restaurace.

„Opilí turisté blokovali vchod do naší budovy, kouřili nám do obličeje, když jsme se snažili vyjít ven, řvali jako pominutí až do dvou do rána. Dokonce i uvnitř našeho domu se jednou opilí lidé z Airbnb omylem pokoušeli v noci otevřít naše dveře,“ uvedla Španělka. V roce 2021 už toho měla dost a přestěhovala se na periferii.

Nomádi jsou ještě horší

V portugalském hlavním městě Lisabonu vytváří rostoucí počet turistů značný tlak na trh s bydlením. 29letá projektová manažerka Teresa říká, že se neustále musí prodírat davy turistů obdivujících azulejos, tradiční portugalské dlaždice. Dodává, že svou roli v narušení trhu s bydlením ve městě sehráli také digitální nomádi po pandemii.

Ty, kteří mohli pracovat na dálku, přilákaly výhody včetně portugalského víza, které nabízí roční pobyt po prokázání příjmu minimálně 2 800 eur měsíčně. Portugalsko od té doby zavedlo omezení krátkodobých pronájmů a omezilo svůj program „zlatých víz“ nabízejících cizincům možnost získat občanství nákupem nemovitosti v hodnotě nejméně 500 000 eur.

Teresa si naštěstí může pronajmout cenově dostupnější byt s využitím desítky let staré nájemní smlouvy jednoho ze svých příbuzných. Sama se vrátila do svého rodného města jako zaměstnanec na dálku po pobytu ve Francii a přiznává ironii, kterou každodenně zažívá. „Lidé jsou podle mě na digitální nomády naštvaní ještě víc než na turisty. U cestovního ruchu se dá alespoň říct, že vytváří pracovní místa. Nájemné se ale může zvýšit o tolik, protože se byty pronajímají lidem bez portugalských platů,“ stěžuje si mladá žena.

Také ona měla pocit, že s tím, jak město přijímá digitální nomádství, se části Lisabonu mění. Převládají v něm nyní kavárny, kde se scházejí pracovníci na dálku se svými notebooky, ale v nichž si většina Portugalců nemůže dovolit vysoké ceny.

Rachot koleček po dlažbě

I italská Florencie je natolik nasycená turisty, že jednašedesátiletá designérka Camilla Tornaová jen stěží ve městě zaslechne italštinu. „Na ulicích jazyk téměř neslyším. Jeden den je to samá francouzština, pak španělština, potom zase ruština,“ říká. Podle ní to přichází ve vlnách v závislosti na tom, která cestovní kancelář je právě ve městě.

I ona uvádí, že mnoho obchodů v její čtvrti, které dříve sloužily obyvatelům, bylo uzavřeno. „Před několika týdny jsem dlouho sháněla balík papíru A4 do tiskárny, protože papírnictví, která jsem znala, už neexistovala. „Dříve byly aspoň turistické sezony, teď je to celoročně. Florencií se takřka bez přestání nese zvuk koleček kufrů rachotících po dlažbě,“ říká a dodává, že několik bytů v jejím domě je krátkodobě pronajímáno a turisté občas nechávají odpadky na schodišti. Loni byly v centru Florencie zakázány nové krátkodobé ubytovací licence. „Je třeba zajistit lepší rovnováhu mezi obyvateli a těmi, kteří sem přijíždějí,“ stěžuje si Italka.

Španěl Fuster, o němž byla řeč na začátku článku, vidí v zahraničních návštěvnících na Mallorce přínos, ale je to podle něj otázka rozsahu. „Cestovní ruch je velmi důležitý, protože pokud zmizí, budeme chudší. Chceme však zachovat ostrov a mít lepší kvalitu života a lepší dostupnost bydlení. Diverzifikace ekonomiky je zřejmou odpovědí, ale to je v tuto chvíli opravdu těžké,“ uzavírá mladý muž podle The Guardianu.