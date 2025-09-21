Závislost Evropy na vzácných kovech z Číny je obrovská. Firmy volají po změně

EU potřebuje vzácné kovy. Skutečnost, že v současné době pocházejí téměř výhradně z Číny, je považována za riziko. Uvědomovat si to začínají i orgány Evropské unie, které pozvolna přicházejí s plány, jejichž realizaci v současné době vnímají jako prioritu. Ačkoliv odborníci volají po změně, nedávná zkušenost z východní části Německa ukazuje, že tak jednoduché to nebude, píše portál Der Standard.

Dnes již opuštěný hnědouhelný důl Golpa-Nord nedaleko Bitterfeldu v Sasku (1992) | foto: Profimedia.cz

Město Bitterfeld se nachází jen asi 140 kilometrů jihozápadním směrem od Berlína. Dříve se zde ve velkém těžilo hnědé uhlí, které dnes zvlášť na území Evropy postupně ztrácí své využití. Německá technologická firma Heraeus ale má s touto oblastí do budoucna velké cíle. Zaměřuje se na získávání vzácných zemin z použitých magnetů. V květnu loňského roku zde otevřela největší evropský provoz na recyklaci vzácných zemin, od kterého si slibovala mnohé.

Grónsko je nadité nerostným bohatstvím. Má vzácné zeminy, ropu i zlato

První měsíce reálného fungování ale ukazují, že původně vytyčené cíle se nedaří naplňovat. Od původně předpokládaných 600 tun je firma daleko. Němci navíc hlásí, že takto získané vzácné zeminy navíc na trhu nedokážou konkurovat levným dodávkám z Číny, píše německý portál.

Situace je složitá

Ve srovnání s Čínou se firmy v Evropě potýkají s výrazně nižšími výrobními kapacitami i vysokými cenami elektronického odpadu. Data navíc ukazují, že cena některých vzácných zemin na globálních trzích od roku 2022 výrazně klesla, což se do ziskovosti evropských firem rovněž negativně promítá.

Automobilky zachvátila panika. Čína drží výrobce v šachu kvůli vzácným zeminám

Ukazuje se tedy, že recyklace v prostředí Evropy je v současné době velmi drahá. Firmy narážejí mimo jiné na obrovskou byrokracii, nedostatek pracovních sil či drahé energie. „Nemohu uvést přesná čísla, ale od splnění stanovených cílů jsme velmi daleko,“ uvedl David Christian Bender, který působí ve vedení firmy.

Evropa nemá na výběr

Evropská závislost na Číně je přitom alarmující a týká se i Německa. Naprostou většinu dodávek vzácných zemin právě z Číny odebírá německý automobilový průmysl, strojírenství, energetika i firmy, které se pohybují v sektoru obrany. Zvlášť výrazný nedostatek je patrný v případě neodymu, a tedy kovu, který je mnohými odborníky považován pro high-tech ekonomiky jako klíčový.

„Tento kov se používá v radarových a sonarových zařízeních. Je důležitý také pro satelitní komunikaci či některých zbraních,“ vysvětluje praktické využití německý expert Stefan Steinicke. Neodym se podle něj v současné době na území Evropy netěží vůbec nikde.

Závislost na Číně je tak obrovská, že během letošního dubna neměly německé firmy po čínském omezení vývozu co vyrábět. Linky se v některých firmách úplně zastavily, a i proto je podle serveru Der Standard třeba, aby Evropa začala co možná nejdříve jednat.

Smělé unijní cíle se nemusí podařit splnit

Cíle unijních orgánů zatím počítají s tím, že do roku 2030 se na území Evropy má těžit alespoň 10 procent vzácných zemin. Minimálně 40 procent zemin se tu má do roku 2030 i zpracovávat a přibližně 25 procent pak recyklovat. Evropská unie zároveň ohlásila, že závislost na jedné zemi v oblasti vzácných zemin má být do již zmíněného roku 2030 zredukována maximálně na 65 procent.

Experti ale podotýkají, že tyto unijní plány jsou vzhledem k současnosti až příliš ambiciózní. Mimo jiné proto, že evropské firmy často nejsou ochotné platit za vzácné zeminy více, než je nutné. Pokud tedy mají možnost obchodovat s čínskými protějšky, nemusí se situace jednoduše měnit.

Jedinou těžbu vzácných zemin v USA ovládne Pentagon, pomoci může i Aljaška

David Christian Bender ze společnosti Heraeus proto doufá, že Evropská unie co možná nejdříve zavede opatření na podporu recyklace. Věří ve výrazné daňové a další finanční pobídky, které firmě pomůžou zvládnout vysoké náklady, s nimiž se momentálně potýkají. „Situace je velmi složitá, a pokud se s tím nic nedělá, nemyslím si, že se navzdory ambiciózním cílům Bruselu něco výrazně změní,“ uzavírá manažer pro Der Standard.

