USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

Unijním orgánům se nedaří změnu přístupu nastartovat mimo jiné proto, že Evropská unie již několik let nemá fungující kapitálovou unii. Některým členským zemím EU ale již dochází trpělivost. Aktivně se problematika řeší hlavně ve Španělsku, píše agentura Reuters.
Evropané přistupují k penězům tradičně konzervativně, a to zvlášť ve srovnání s Američany. Ve Spojených státech platí, že tamní domácnosti drží v hotovosti asi 11 procent majetku. V případě Evropy je ale tato míra momentálně mnohem vyšší a blíží se dokonce třicetiprocentní hranici. Ke zvýšení došlo zejména po nedávné koronavirové pandemii.
Nejkonzervativněji k majetku přistupují v sousedním Německu, neboť Němci drží ve formě hotovosti a vkladů na účtech v bankách asi 40 procent svého majetku. Kupříkladu ve formě akcií drží průměrně jen 12 procent svého majetku. Němci tak preferují hotovost a vklady v bankách i přesto, že úroky jsou v současné době jen velmi nízké. V případě hotovosti samozřejmě žádné.
Kromě sklonu ke konzervatismu však celá řada evropských domácností do akcií investovat nechce, a to mimo jiné kvůli nedůvěře v systém. „Nejsem odborníkem. Chtěl bych své úspory investovat, ale nemám důvěru v ty, kteří takové služby nabízejí,“ potvrzuje třiasedmdesátiletý italský senior Renzo Le Pera.
Změna stále nikde
Pokud už Evropané do akcií investují, často se zaměřují hlavně na americké firmy. To se Evropská unie sice dlouhodobě snaží změnit, výsledky se ale stále nedostavily. EU za tímto účelem od roku 2015 přišla s více než 60 legislativními návrhy, které cílily na budování kapitálové unie. Skutečný pokrok v praxi byl však jen minimální.
To potvrzuje i studie Evropské centrální banky z letošního května. Z ní vyplývá, že výraznější integrace členských států EU momentálně není možná kvůli proměnlivým politickým prioritám, administrativním překážkám a snaze o ochranu národních zájmů ze strany některých členských států EU.
Další návrhy představí EU již tento týden
Brusel ale ve svých snahách nehodlá polevit. Evropská unie má ještě tento týden představit další sadu opatření, které mají v ideálním případě vést k vytvoření funkční kapitálové unie. Řeší se snížení bariér pro přeshraniční investování či posílení pravomocí evropského regulátora ESMA.
Některé členské země ale již nevěří, že se Evropě skutečně povede vytvořit kapitálovou unii, a proto začaly problém řešit po svém. Například ve Španělsku se pracuje na projektu, který má střadatelům snadněji ukázat, jaké konkrétní investiční produkty skutečně pozitivně dopadají na evropské firmy a celou evropskou ekonomiku. Madrid plánuje výsledky těchto snah představit veřejnosti na jaře příštího roku.
Řeší se také rozšíření italského modelu do dalších států v EU. Pro něj je typické, že zajišťuje daňové zvýhodnění investorům, kteří své prostředky alespoň ze 70 procent investují do italských firem. Tento model by se v příštích letech mohl přijmout v celé řadě členských zemí EU, a to ve snaze získat kapitál pro domácí firmy pro jejich další rozvoj, investice a celkový rozmach, uzavírá agentura Reuters.