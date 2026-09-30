Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG

Autor:
  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropské zásobníky plynu jsou letos naplněné méně než obvykle. Obchodníkům se totiž stále častěji nevyplatí plyn nakoupit, uskladnit a několik měsíců čekat na jeho prodej. Rozdíl mezi letními a zimními cenami se výrazně zmenšil a v některých obdobích se dokonce obrátil. Obchodník tak může prodělat ještě dříve, než do ceny započítá samotné náklady na uskladnění plynu.

Ještě před několika lety fungoval trh s plynem poměrně jednoduše. Obchodníci nakupovali v létě, kdy byly ceny zpravidla nižší, a zásoby prodávali během zimy dráž. Cenový rozdíl pokryl náklady na skladování a zároveň umožnil vydělat. Po výrazném omezení dodávek ruského plynu se ale situace změnila. Evropa je více závislá na dovozu LNG, jehož cenu ovlivňuje vývoj na světových trzích, píše agentura Bloomberg.

Evropa hledá nové dodavatele zemního plynu. Německo vsadilo na Kanadu

Letos se navíc přidaly problémy spojené s konfliktem s Íránem a omezením provozu v Hormuzském průlivu. Tudy za běžných okolností prochází zhruba pětina světových dodávek LNG. Ceny plynu proto zůstaly během léta výše než obvykle a rozdíl proti zimním kontraktům se v některých obdobích prakticky vytratil.

Zásobníky v Evropě jen na 71 procentech

Nižší zájem obchodníků o ukládání plynu se už promítá do stavu zásob. Ty evropské jsou nyní naplněné přibližně ze 71 procent. Běžně se v tomto období pohybují kolem 87 procent. Ještě výraznější rozdíl je patrný v Německu, které disponuje největší skladovací kapacitou v Evropské unii. Tam zásoby dosahují pouze 57 procent.

Nevýhodnost skladování LNG byla dobře patrná už v březnu. Rozdíl mezi letními a zimními cenami tehdy znamenal, že by obchodník při nákupu plynu v létě a jeho prodeji v zimě prodělal více než osm eur (asi 200 korun) za megawatthodinu. Do této částky navíc ještě nejsou započítány náklady na uskladnění.

Spotřeba uhlí bude letos rekordní, na vině je drahý plyn, upozorňuje agentura

„Pokud sezonní cenové rozdíly zůstávají dlouhodobě záporné a kapacity se prodávají pod náklady, nelze do zásobníků znovu investovat ani je dlouhodobě udržitelně provozovat,“ uvedl pro agenturu Bloomberg expert Michael Schmöltzer z Uniper Energy Storage.

Příští rok nemá být jiný

Ani výhled na příští rok zatím nenaznačuje návrat k dřívějším poměrům. Plyn s datem dodání v květnu 2027 je nyní dražší než kontrakty na následující listopad, což obchodníky dál odrazuje od ukládání zásob přes léto. Právě ty přitom hrají důležitou roli během nejchladnějších dnů, kdy mohou pokrýt více než polovinu denní spotřeby plynu v Evropě.

Evropské státy proto naléhavě řeší, zda současný systém založený převážně na komerčních zásobách ještě stačí. Vlastní strategické rezervy má zatím devět zemí Evropské unie. Podle Mezinárodní energetické agentury v nich bylo loni uloženo přibližně 12 miliard metrů krychlových plynu, což odpovídá asi 13 dnům průměrné spotřeby celé EU.

Další země chtějí své zásoby posílit. Německo plánuje začít budovat strategickou rezervu od roku 2027, Francie a Itálie zase podporují plnění zásobníků prostřednictvím státních pobídek. Evropská unie zároveň stanovila, že mají být zásobníky mezi říjnem a prosincem naplněné na 90 procent. Při složitých podmínkách ale může být požadovaná hranice nižší.

„Evropa potřebuje garantované zásoby plynu, aby mohla několik měsíců fungovat i při nepředvídaném a dlouhodobém výpadku,“ uvedl pro Bloomberg Jeroen Zanting, šéf společnosti Gasunie Transport Services.

Závislost Evropy na americkém plynu roste. A to kdysi chtěla jeho dovoz zakázat

Větší zapojení států však může přinést i další problém. Pokud začnou vlády nakupovat velké objemy plynu ve stejnou dobu, mohou zvýšit poptávku a tím tlačit ceny vzhůru. Podobná situace nastala v roce 2022, kdy Německo vynaložilo miliardy eur na rychlé doplnění zásobníků, uzavírá agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

Ocelové srdce Ukrajiny se zastavilo. Rusko rozbombardovalo všechny velké hutě

Premium
Ukrajinský metalurgický závod Zaporižstal (28. května 2026)

Produkce oceli na Ukrajině klesla o devadesát procent, největší metalurgické závody utichly. Je to výsledek systematického bombardování ze strany Ruska, které se po přístavech, obchodních centrech,...

Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG

ilustrační snímek

Evropské zásobníky plynu jsou letos naplněné méně než obvykle. Obchodníkům se totiž stále častěji nevyplatí plyn nakoupit, uskladnit a několik měsíců čekat na jeho prodej. Rozdíl mezi letními a...

30. září 2026

Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů

V braniborském Schipkau stojí nově nejvyšší větrná elektrárna na světě.

V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...

30. září 2026  18:35

OpenAI na poslední chvíli zastavila Astru. Při testech překračovala zadání

ilustrační snímek

Společnost OpenAI krátce před plánovaným uvedením zastavila vydání nového modelu GPT-6.1 jménem Astra. Do ChatGPT a programovacího nástroje Codex měl zamířit už během října. Při interním testování...

30. září 2026

Za kolik natankujete? Nafta má v příštích dnech zlevňovat, benzin příliš ne

Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....

Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat, její průměrná cena by se mohla brzy dostat až ke 48 korunám za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu....

30. září 2026  17:55

VW kvůli škrtům vypovídá téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory se bouří

Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.

Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv. Chce tak získat...

30. září 2026  16:08,  aktualizováno  17:39

AI využívají dvě třetiny Čechů. Přibývá však i obav, vyplývá z průzkumu

Innovation Week 2025

Těsně před startem letošního Týdne inovací zveřejnili pořadatelé exkluzivní průzkum, v němž agentura NMS mapovala vztah Čechů k AI. Z dat vyplynulo, že na umělou inteligenci už se alespoň občas...

30. září 2026  16:53

Vládní zastropování cen pohonných hmot se vrací. Platit začne od října

ilustrační snímek

Vláda kvůli drahým pohonným hmotám znovu zasáhne do jejich cen. Od čtvrtka 1. října budou moci čerpací stanice prodávat litr benzinu Natural 95 nejvýše za 46,14 koruny. Maximální cena nafty bude...

30. září 2026  14:17

McDonald’s využívá k tvorbě cen AI. Stejný burger stojí v každé pobočce jinak

Premium
ilustrační snímek

Fastfoodový řetězec McDonald’s začal k tvorbě cen využívat umělou inteligenci, která analyzuje transakce z téměř čtrnácti tisíc poboček v USA. Na jejich základě pak určí, kolik zákazník za jídlo...

30. září 2026  13:15

Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, hovoří na tiskové konferenci o...

Obchodní jednání mezi Čínou a Evropskou unií se vyostřují. Peking varoval Brusel, že pokud omezí přístup na trh pro čínské podniky a výrobky, přijde s odvetou. Důrazné varování přichází krátce před...

30. září 2026  12:55

PPF kupuje od Kaprainu několik připravovaných projektů v okolí pražské O2 areny

ilustrační snímek

Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové kupuje od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka skupinu firem, které vlastní pozemky a připravované realitní projekty v okolí O2 areny...

30. září 2026  12:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Musíme si promluvit. Veselá kráva ze sýra se přestala usmívat, zákazníci hádají proč

Premium
Veselá a neveselá kráva

Známá francouzská značka tavených sýrů La vache qui rit, kterou čeští zákazníci znají jako Veselou krávu, šokovala nečekanou změnou obalu. Poprvé za více než sto let existence sýra nahradil...

30. září 2026  10:54

Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Třímetrový model pražského orloje ze stavebnice Lego bude jednou z hlavních...

Třímetrový pražský orloj ze stavebnice Lego, který vznikal v Kladně, se na podzim představí návštěvníkům nové prodejny v ulici Na Příkopě v Praze. Kostičkový model bude jednou z jejích hlavních...

30. září 2026  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde