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Extrémy sílí. Teplota moří a oceánů překonala dosavadní rekord z roku 2023

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
64 fotografií
Teplota vody v mořích a oceánech byla letos v červenci nejvyšší v historii měření. Mimo polární oblasti padl dosavadní rekord z roku 2023. Rekordní hodnoty vědci naměřili také v Evropě, a to především podél atlantického pobřeží a v západním Středomoří. Evropu sužovalo i mimořádné sucho, ukazují data.

Mimořádně teplý byl v červenci také vzduch. Globální průměrná teplota byla jen o 0,01 stupně Celsia nižší než ve stejném měsíci roku 2024. Letošní červenec se tak podle vědců zařadil společně s tím předloňským na druhé místo mezi nejteplejšími červenci v historii měření, píše The Guardian.

První dva letošní letní měsíce ve státech západní Evropy byly o 2,79 stupně Celsia teplejší než obvykle. „Letošní léto je jasným příkladem toho, jak klimatická změna zesiluje extrémy,“ uvedla pro The Guardian klimatoložka Samantha Burgessová.

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Dlouhotrvající oblasti vysokého tlaku podle Burgessové udržovaly nad západní Evropou horký vzduch a zároveň prohlubovaly sucho. Vysušená půda navíc ztrácí schopnost své okolí ochlazovat, takže se vzduch zahříval o to snadněji.

Vedra a sucho trápí i Británii a část Německa

Vedra během léta tak zasáhla velkou část evropského kontinentu a v několika zemích padly teplotní rekordy. Sucho, které bylo patrné už v květnu a červnu, se v červenci dále zhoršovalo. Výrazný nedostatek srážek a vláhy v půdě postihl především Francii, Španělsko, části Německa a Británie.

Nízké průtoky řek začaly v některých zemích komplikovat zásobování vodou, zavlažování i výrobu elektřiny. Kvůli nedostatku vody na chlazení musely minulý týden přerušit provoz dvě uhelné elektrárny v Polsku. Problémy se poprvé za 44 let dotkly také jediné jaderné elektrárny v Maďarsku.

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Vedra a sucho tak mají i výrazné ekonomické důsledky. Podle prvních odhadů připravila už červnová vlna veder evropské pěstitele obilí o úrodu za zhruba dvě miliardy eur (asi 48 miliard korun). Ekonomové navíc upozorňují, že následky dlouhodobého sucha se mohou v některých odvětvích projevovat ještě několik let.

Problémem jsou i požáry

Podle nové analýzy vědců z institutu CMCC způsobilo rozsáhlé sucho v Evropě už mezi lety 2015 a 2018 hospodářské škody za 439 miliard eur (10,5 bilionu korun). Nejvýraznější škody s týkaly zemědělství, průmyslu a stavebnictví. Letos by tyto škody mohly být mnohem výraznější a navíc se postupně kumulují.

„Jediný suchý rok způsobí skutečné ekonomické škody, dlouhotrvající sucho je ale jiné. Jeho důsledky se mohou sčítat napříč odvětvími a přetrvávat ještě mnoho let,“ uvedla analytička Marta Mastropietrová pro The Guardian.

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Horké a suché počasí zároveň nahrává vzniku rozsáhlých požárů. Od začátku roku už v Evropské unii shořelo zhruba půl milionu hektarů krajiny. Podle odborníků jsou podmínky pro šíření ohně v některých oblastech mimořádně příznivé a s dalším oteplováním může podobných extrémů přibývat, uzavírá The Guardian.

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