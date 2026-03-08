Růst cen bydlení v Evropské unii v poslední dekádě předstihl mzdy o zhruba deset procent. Vyplývá to z dat Evropské komise a agentury Reuters. Nejvíce jsou zasaženi mladí lidé, pro které se tradiční model vlastního bytu či domu stává stále méně dosažitelným. Přestože Evropská komise v prosinci představila záměr zvýšit dostupnost bydlení, konkrétní opatření zatím nepřinesla viditelný efekt.
Chybějící byty, příliš vysoké nájmy. Krize bydlení zasáhla celou Evropu
Ve Španělsku, kde nedostatek bytů v Madridu, Barceloně a dalších velkých městech prohloubil boom krátkodobých turistických pronájmů, přišel tamní startup Habitacion.com s neobvyklým řešením. Prodává jednotlivé místnosti ve sdílených bytech. Cena se může vyšplhat až na 80 tisíc eur (téměř 2 miliony korun), což je přibližně třetina hodnoty malého bytu ve srovnatelné lokalitě.
Firma loni prodala 200 pokojů a eviduje čekací listinu s 32 tisíci zájemci. Na svém webu nabízí nemovitosti v sedmi městech. Zájemci musí nejprve vyplnit dotazník zaměřený na osobní kompatibilitu. Odpovídají například na otázky týkající se partnerského života či každodenních návyků v domácnosti. Případní spoluvlastníci jsou tak párováni podle shody životního stylu.
Zakladatel a šéf společnosti Oriol Valls argumentuje tím, že životní modely se mění. „Lidé se už nežení, nebo pokud ano, tak se žení, ale nemají děti... nebo je mají mnohem později,“ uvedl. „Potřebují mnohem menší obytné prostory, které jsou také mnohem dostupnější.“ Statistiky přitom ukazují, že zatímco průměrné mzdy ve Španělsku za deset let vzrostly o 26 procent, ceny nemovitostí vyskočily o 81 procent.
Hypotéky i pro skupiny kamarádů
Systém má však svá úskalí. Kupující si musí vzít osobní půjčku místo klasické hypotéky a při dalším prodeji jsou vázáni prostřednictvím firmy Habitacion. Jeden z potenciálních klientů v Madridu agentuře Reuters uvedl, že mu společnost nabídla zprostředkování desetiletého úvěru s úrokem kolem šesti procent, což je zhruba dvojnásobek běžné hypoteční sazby. Nakonec však v hlavním městě nenašel vhodnou nabídku a upozornil i na omezení pro ty, kteří chtějí bydlet s partnerem.
Podobně kreativní přístup se objevuje i jinde v Evropě. V Londýně developer Fairview spustil program „Buddy Up“, který propojuje skupiny přátel s makléři a právníky a přispívá až dvěma tisíci liber (asi 56 tisíc korun) na právní služby, pokud se lidé rozhodnou koupit nemovitost společně.
Banky ve Velké Británii, Francii, Německu či Itálii zároveň znovu nabízejí hypotéky s velmi nízkou nebo nulovou akontací, které po finanční krizi v roce 2008 prakticky zmizely. Tyto produkty jsou sice dražší a obvykle vyžadují stabilní a vyšší příjmy, pro některé domácnosti však představují jedinou cestu, jak překlenout nedostatek úspor.
|Lisabon (Portugalsko)
|116 %
|Barcelona (Španělsko)
|74 %
|Madrid (Španělsko)
|74 %
|Milán (Itálie)
|72 %
|Řím (Itálie)
|65 %
|Dublin (Irsko)
|62 %
|Atény (Řecko)
|57 %
|Varšava (Polsko)
|56 %
|Praha (Česko)
|54 %
|Budapešť (Maďarsko)
|52 %
|Amsterdam (Nizozemsko)
|50 %
|Stockholm (Švédsko)
|46 %
|Paříž (Francie)
|45 %
|Mnichov (Německo)
|45 %
|Zdroj: Rada Evropské unie
Investice místo vlastního bydlení
Další variantu představuje investice do nájemního bydlení. Šestatřicetiletý inženýr Carlos Sempere, který si pronajímá byt v centru Madridu, kde ceny nemovitostí dosahují kolem jednoho milionu eur, investoval do nemovitosti na jihu Španělska prostřednictvím společnosti PropHero. „Buď mi to pomůže zaplatit nájem, nebo to v budoucnu prodám,“ vysvětlil.
|
Společnost nabízí i podíly na nájemních domech ve Španělsku a Irsku, a to už od 20 tisíc eur (téměř 500 tisíc korun), čímž zpřístupňuje realitní investice širšímu okruhu lidí.
Podle realitního konzultanta Patricia Palomara z Madridu jsou tyto alternativní modely důkazem, že zájemci o první bydlení jsou ochotni akceptovat vyšší náklady i právní složitosti. Hlavním motorem je podle něj zhoršující se kupní síla a stále méně dostupný trh s nemovitostmi.