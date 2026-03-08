Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat

Autor:
Mladí lidé v Evropě hledají stále neobvyklejší cesty k vlastnímu bydlení. Ve Španělsku se prodávají samostatné pokoje ve sdílených bytech, v Británii vznikají hypotéky pro skupiny přátel a do nabídek bank se vracejí i úvěry bez nutnosti akontace. Mladá generace se tak snaží reagovat na trh, kde ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než příjmy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Růst cen bydlení v Evropské unii v poslední dekádě předstihl mzdy o zhruba deset procent. Vyplývá to z dat Evropské komise a agentury Reuters. Nejvíce jsou zasaženi mladí lidé, pro které se tradiční model vlastního bytu či domu stává stále méně dosažitelným. Přestože Evropská komise v prosinci představila záměr zvýšit dostupnost bydlení, konkrétní opatření zatím nepřinesla viditelný efekt.

Chybějící byty, příliš vysoké nájmy. Krize bydlení zasáhla celou Evropu

Ve Španělsku, kde nedostatek bytů v Madridu, Barceloně a dalších velkých městech prohloubil boom krátkodobých turistických pronájmů, přišel tamní startup Habitacion.com s neobvyklým řešením. Prodává jednotlivé místnosti ve sdílených bytech. Cena se může vyšplhat až na 80 tisíc eur (téměř 2 miliony korun), což je přibližně třetina hodnoty malého bytu ve srovnatelné lokalitě.

Firma loni prodala 200 pokojů a eviduje čekací listinu s 32 tisíci zájemci. Na svém webu nabízí nemovitosti v sedmi městech. Zájemci musí nejprve vyplnit dotazník zaměřený na osobní kompatibilitu. Odpovídají například na otázky týkající se partnerského života či každodenních návyků v domácnosti. Případní spoluvlastníci jsou tak párováni podle shody životního stylu.

Zakladatel a šéf společnosti Oriol Valls argumentuje tím, že životní modely se mění. „Lidé se už nežení, nebo pokud ano, tak se žení, ale nemají děti... nebo je mají mnohem později,“ uvedl. „Potřebují mnohem menší obytné prostory, které jsou také mnohem dostupnější.“ Statistiky přitom ukazují, že zatímco průměrné mzdy ve Španělsku za deset let vzrostly o 26 procent, ceny nemovitostí vyskočily o 81 procent.

Hypotéky i pro skupiny kamarádů

Systém má však svá úskalí. Kupující si musí vzít osobní půjčku místo klasické hypotéky a při dalším prodeji jsou vázáni prostřednictvím firmy Habitacion. Jeden z potenciálních klientů v Madridu agentuře Reuters uvedl, že mu společnost nabídla zprostředkování desetiletého úvěru s úrokem kolem šesti procent, což je zhruba dvojnásobek běžné hypoteční sazby. Nakonec však v hlavním městě nenašel vhodnou nabídku a upozornil i na omezení pro ty, kteří chtějí bydlet s partnerem.

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Podobně kreativní přístup se objevuje i jinde v Evropě. V Londýně developer Fairview spustil program „Buddy Up“, který propojuje skupiny přátel s makléři a právníky a přispívá až dvěma tisíci liber (asi 56 tisíc korun) na právní služby, pokud se lidé rozhodnou koupit nemovitost společně.

Banky ve Velké Británii, Francii, Německu či Itálii zároveň znovu nabízejí hypotéky s velmi nízkou nebo nulovou akontací, které po finanční krizi v roce 2008 prakticky zmizely. Tyto produkty jsou sice dražší a obvykle vyžadují stabilní a vyšší příjmy, pro některé domácnosti však představují jedinou cestu, jak překlenout nedostatek úspor.

Podíl z průměrné mzdy vydaný na nájem (2025)
Lisabon (Portugalsko)116 %
Barcelona (Španělsko)74 %
Madrid (Španělsko)74 %
Milán (Itálie)72 %
Řím (Itálie)65 %
Dublin (Irsko)62 %
Atény (Řecko)57 %
Varšava (Polsko)56 %
Praha (Česko)54 %
Budapešť (Maďarsko)52 %
Amsterdam (Nizozemsko)50 %
Stockholm (Švédsko)46 %
Paříž (Francie)45 %
Mnichov (Německo)45 %
Zdroj: Rada Evropské unie

Investice místo vlastního bydlení

Další variantu představuje investice do nájemního bydlení. Šestatřicetiletý inženýr Carlos Sempere, který si pronajímá byt v centru Madridu, kde ceny nemovitostí dosahují kolem jednoho milionu eur, investoval do nemovitosti na jihu Španělska prostřednictvím společnosti PropHero. „Buď mi to pomůže zaplatit nájem, nebo to v budoucnu prodám,“ vysvětlil.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Společnost nabízí i podíly na nájemních domech ve Španělsku a Irsku, a to už od 20 tisíc eur (téměř 500 tisíc korun), čímž zpřístupňuje realitní investice širšímu okruhu lidí.

Podle realitního konzultanta Patricia Palomara z Madridu jsou tyto alternativní modely důkazem, že zájemci o první bydlení jsou ochotni akceptovat vyšší náklady i právní složitosti. Hlavním motorem je podle něj zhoršující se kupní síla a stále méně dostupný trh s nemovitostmi.

Vstoupit do diskuse

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat

ilustrační snímek

Mladí lidé v Evropě hledají stále neobvyklejší cesty k vlastnímu bydlení. Ve Španělsku se prodávají samostatné pokoje ve sdílených bytech, v Británii vznikají hypotéky pro skupiny přátel a do nabídek...

8. března 2026

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

8. března 2026

Po cukru přichází i daň ze slaného. Thajsko připravuje průlomové opatření

Grilované solené ryby na oblíbeném pouličním trhu v čínské čtvrti v thajském...

Thajsko bylo v minulosti jednou z prvních zemí na světě, která se rozhodla více zdanit slazené nápoje. Nyní připravuje další a dost možná přelomové opatření, které by se mohlo rozšířit také jinam....

7. března 2026

Aerolinky versus nástroj za miliony. Houslistka změnila předpisy Lufthansy

Německá houslistka Carolin Widmannová se svými 244 let starými houslemi....

Německou houslistku nechtěli v Helsinkách pustit do letadla s jejím vzácným nástrojem proto, že rozměry pouzdra přesahovaly limit příručního zavazadla. Svůj nepěkný zážitek obratem sdílela nejen s...

7. března 2026

Do rozvoje AI se chce zapojit další významný hráč. Ambiciózní plány má Indie

Předseda společnosti Reliance Industries Mukesh Ambani na zasedání summitu AI...

Indie chce do dalších let výrazně posílit své postavení na globální technologické mapě. Plánuje se zaměřit na rozvoj umělé inteligence, cloudových služeb i výstavbu datových center. Vláda premiéra...

7. března 2026

Dánská ekonomika vzkvétá i díky farmacii. Letos překoná své severské sousedy

Vlajky společnosti Novo Nordisk vlají před kanceláří Bagsvaerd na předměstí...

Dánsko se v roce 2026 má stát nejvýkonnější ekonomikou severu Evropy. Jeho hospodářství by podle revidované predikce společnosti Danske Bank mělo letos posílit o 3 procenta, přitom ještě v prosinci...

7. března 2026

Trajekty znečišťují evropská města více než auta, upozorňuje analýza

Loď pro výletní plavby u mola ve Stockholmu v zimě (7. ledna 2026)

Trajekty v několika evropských městech produkují více znečištění oxidy síry než silniční doprava, ukázala nová analýza organizace Transport & Environment (T&E). Podle ní jsou významné zátěži...

7. března 2026

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Premium
ilustrační snímek

Železniční vizionáři se nevzdávají projektu na vybudování vysokorychlostních tratí v Česku. A to navzdory rezervovanějšímu postoji nového kabinetu i po řadě indicií, že českou železnici čeká v...

7. března 2026

Vždycky jsem chtěl být v pozadí. Cesta vietnamského prodavače do čela Wolt Marketu

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen. (2....

Vždy raději stál v pozadí a soustředil se na to, aby vše fungovalo. Teď ale Viet Anh Nguyen se svým týmem stojí za novou vizuální proměnou Wolt Marketu. „Rebranding je něco, za co se po dlouhé době...

6. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:11

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

soud soudce USA porota verdikt

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi...

6. března 2026  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.