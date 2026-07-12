Thajsko cílí na rozpálenou Evropu. Láká na období dešťů i levné klimatizace

Thajské úřady spustily kampaň, která má evropské turisty přesvědčit, aby v létě dali před rozpálenými městy přednost jihovýchodní Asii. Lákají je na levné hotely, méně turistů a celkově klidnější atmosféru. Ačkoli v Thajsku nyní panuje období dešťů, podle tamních úřadů to nemusí být překážka, píše agentura Bloomberg.
Podle thajských úředníků může být období dešťů naopak výhodou pro ty, kdo se chtějí vyhnout největším vedrům a přeplněným letoviskům. Turismus ale není jedinou oblastí, na které chce Thajsko vydělat. Stále důležitější jsou také klimatizace, po kterých v Evropě v posledních týdnech rychle roste poptávka.
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Export klimatizací z Thajska stoupl skoro o polovinu
Vývoz thajských klimatizací do Evropy v květnu meziročně vzrostl o 41,3 procenta na 130,1 milionu dolarů, tedy zhruba 2,73 miliardy korun při kurzu 21 korun za dolar. Za prvních pět měsíců letošního roku pak export stoupl o 16,5 procenta na 696,8 milionu dolarů (14,63 miliardy korun), vyplývá z údajů thajského ministerstva obchodu.
Evropa loni tvořila zhruba 18 procent thajského vývozu klimatizací. Po Spojených státech tak byla druhým největším odbytištěm. Mezi nejvýznamnější evropské zákazníky patří Francie a Německo. Do Německa se od ledna do května vyvezlo o 37,2 procenta více klimatizací než před rokem, do Francie o 13,9 procenta více. Letošní čísla tak mohou být pro thajské výrobce ještě příznivější.
„Vlny veder mění spotřebitelské chování,“ uvedl Nantapong Chiralerspong z thajského ministerstva obchodu. „Klimatizace už lidé nevnímají jako luxus. Stále častěji je berou jako spotřebič, který může zachraňovat životy,“ doplnil thajský úředník.
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Thajsko těží mimo jiné z toho, že Evropa není na dlouhá období veder příliš připravená. Problémem je i stáří a podoba místních domů. Řada z nich byla postavena tak, aby v zimě co nejlépe udržela teplo. V parných dnech se ale tato výhoda mění ve slabinu.
Z vlny veder v Evropě těží i výrobci z Číny a Japonska
Na rostoucí evropské poptávce nevydělává jen Thajsko. Daří se také čínským výrobcům spotřebičů, jako jsou Midea, Haier nebo Gree Electric Appliances. Mezi nejprodávanější značky patří i japonští výrobci Daikin a Mitsubishi Electric. Přestože sídlí mimo Thajsko, své klimatizace v zemi vyrábějí už řadu let.
„Pro naše exportéry je to dobré načasování,“ řekl pro Bloomberg místopředseda Thajské národní rady přepravců Suparp Suwanpimolkul. Podle něj bude v Evropě přibývat domácností, které si kvůli častějším extrémním vedrům klimatizaci pořídí.
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Thajsko loni vyvezlo klimatizace a jejich součásti za 7,43 miliardy dolarů, tedy zhruba 156 miliard korun. Za prvních pět měsíců letošního roku už hodnota exportu dosáhla 3,86 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 81 miliard korun.