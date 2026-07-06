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Evropě je horko k zalknutí. Proč se její obyvatelé stále brání klimatizaci

Jan Dvořák
  9:00
Klimatizační jednotka v okně bytového domu v Nantes ve Francii (25. června 2026)

Klimatizační jednotka v okně bytového domu v Nantes ve Francii (25. června 2026) | foto: Reuters

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Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
60 fotografií
Evropané se klimatizaci dlouho vyhýbali. Považovali ji za hlučnou skvrnu na jejich architektonickém dědictví. Především ale také za zbytečnou, dokud byla léta mírná. Tento odpor se však střetává s novou realitou, kdy teploty na starém kontinentu stoupají rychleji než v jakékoli jiné části planety.

Luca Funaro je 32letý muž trpící vzácným genetickým onemocněním, formou myopatie, kvůli níž je od narození téměř ochrnutý. Jeho rodiče mu koupili byt v přízemí budovy v Marais, rušné čtvrti v centru Paříže, aby mohl žít samostatně. Funaro prožil letošní rekordní vlnu veder ve svém bytě bez klimatizace. Jeho nová klimatizační jednotka zůstává ležet nepoužitá na podlaze a stále čeká na instalaci.

Důvodem jsou sousedé. Odmítli totiž již několik jeho žádostí o její instalaci do vnitrobloku. Tvrdí, že zařízení by bylo příliš hlučné. „Myslí, že ji budu mít zapnutou nepřetržitě celý den i noc,“ říká. „To ale není pravda, chci ji zapnout jen na chvíli, abych se ochladil.“ Jeho matka mu prozatím obstarala jen přenosnou jednotku. Ale tato zařízení často proti extrémnímu horku nefungují dobře, píše portál The Wall Street Journal.

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Funaro, který je upoután na invalidní vozík a dýchá pomocí ventilátoru, už na sousedy podal žalobu k soudu. Jeho rodina také utratila tisíce dolarů za soudní spor, který se táhne dva roky a stále pokračuje. „Když je příliš horko, lidé s postižením trpí dehydratací a mají potíže s dýcháním,“ říká Funaro.

Pravice zná řešení

Rekordní vlny veder zatěžují jak zdravotnické systémy starého kontinentu, tak i jeho ekonomiku. Tisíce škol po celé západní Evropě, které jsou jen zřídka vybaveny klimatizací, musely během té poslední zavřít, což donutilo mnoho rodičů zůstat s dětmi doma. Stejně tak přerušily výrobu i některé podniky a počasí se dotklo i železničního provozu. Ekonomové nizozemské banky ING uvedli, že vlna veder svými důsledky v něčem připomíná pandemické lockdowny.

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Boj o budoucnost klimatizace v Evropě se tak nyní stal středobodem mnoha politických debat po celém kontinentu. Staví proti sobě politiky z pravice požadující rozsáhlý plán na instalaci klimatizace a politiky z levice, kteří se obávají důsledků na životním prostředí.

„Je hanba, že novorozenci v nemocnicích, nemocní a starší lidé jsou nuceni snášet takové extrémní teploty jen proto, že se zde odmítá instalovat klimatizace,“ uvedla ve svém příspěvku na X francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová. Tyto vlny veder pode ní zabíjejí. „Musíme zavést rozsáhlý plán na instalaci klimatizací!“

Ve Francii proměnila nejnovější vlna veder nemocnice a domovy pro seniory bez klimatizace doslova v pece. Lékaři, sestry i pacienti lepili na okna reflexní folie, aby se chránili před sluncem. „Je to naprosto šílené,“ uvedl Wilfrid Sammut, lékař na pohotovosti nemocnice ve Versailles. „Vyskytují se dokonce případy onemocnění mezi ošetřovatelským, záchranářským a lékařským personálem, protože klima na pracovištích je nesnesitelné.“

Zatěžkávací zkouška kontinentu

Evropská infrastruktura vznikla pro podnebí, které bylo mnohem chladnější než dnes. Teploty v severní polovině kontinentu zřídkakdy stoupaly nad 32 stupňů Celsia a teploty přesahující 37,8 stupňů byly téměř neznámé. Většina domácností a institucí na kontinentu tak klimatizací vybavena není. V Itálii má tuto technologii přibližně 56 procent domácností, ve Francii je to pouze 25 procent a ve Velké Británii dokonce jen 5 procent.

Letní extrémní teploty v Evropě přitom často způsobí desítky tisíc úmrtí, což je mnohem více než v USA. Tento rozdíl je podle vědců částečně způsoben právě nedostatkem klimatizace.

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Infrastruktura kontinentu je vystavována zatěžkávací zkoušce mnohem rychleji, než úředníci a vědci před několika lety vůbec předpokládali. Evropa je kontinent, který se otepluje nejrychleji. Teploty jsou zde o přibližně 2,5 stupně Celsia vyšší než v předprůmyslové éře, zatímco u Země jako celku je to přibližně 1,4 stupně. Minulý týden překročila teplota v Paříži ve středu a ve čtvrtek 40 stupňů Celsia. K tomu došlo od začátku oficiálních záznamů v 19. století pouze ve třech dalších dnech: v letech 1947, 2019 a 2022.

„Vždy jsme vycházeli z předpokladu, že k tomuto scénáři by mohlo dojít nejdříve v roce 2030, zejména potom v letech 2040 až 2050,“ uvedla Audrey Pulvarová, náměstkyně pařížského starosty. „Nyní si uvědomujeme, že už v této situaci jsme.“

Když větrání nestačí

Úřady po celé Evropě se roky snažily ve velkém měřítku omezit používání klimatizace. Vedlejší účinky výrazného nárůstu jejího používání považovaly za značné: zařízení jsou nákladná, spotřebovávají velké množství energie a vypouštějí horký vzduch do ulic a tím se města ještě více oteplují. Navíc představují obtěžování v hustě osídlených městských čtvrtích, kde trápí obyvatele všudypřítomným hučením kompresorů.

„Naším cílem není, aby to vypadalo jako v některých italských, brazilských nebo amerických městech, kde jsou na vnějších stěnách budov nekonečné řady konvektorů, které vydávají nesnesitelný hluk a uvolňují teplo i toxické výpary,“ vysvětlila Pulvarová.

Ale je zde i legislativa. V Londýně městské předpisy vyžadují, aby developeři před instalací klimatizace do nových budov přijali opatření pro design ochlazování – přirozené větrání, okenice a lepší izolaci. Paříž a Berlín mají zase plány na začlenění více rostlin do měst, čímž se sníží efekt městského tepelného ostrova, který během vlny veder zesiluje teplo.

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Problémem ovšem je, že podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), oficiálního orgánu OSN pro klimatologii, jsou taková opatření podstatně méně účinná než klimatizace. Ve své nejnovější zprávě o adaptaci v Evropě hodnotí IPCC klimatizaci jako vysoce účinnou reakci, zatímco mechanické větrání bylo hodnoceno jako středně účinné, městská zeleň získala nízké hodnocení.

Odborníci tvrdí, že tato opatření nefungují, když je vedro až příliš velké. Například nedávné teploty 29,4 stupně Celsia v noci neumožnily budovám vychladnout dříve, než je slunce znovu rozpálilo. Radhika Khoslaová, klimatoložka z Oxfordské univerzity, uvedla, že státy by měly kombinovat lepší návrh budov s klimatizací, aby omezily energetickou spotřebu těchto zařízení. „Je třeba ji používat tam, kde je to skutečně nutné, a ne z ní dělat řešení první volby,“ řekla.

Zvuk pronikající betonem

V některých evropských městech vyžaduje instalace klimatizace v bytech nejenom souhlas všech obyvatel domu. Slovo mají také místní úřady. Ty dbají na to, aby systém splňoval architektonické normy, předpisy o hluku a energetické cíle města.

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V Ženevě například podléhá instalace klimatizace přísným pravidlům týkajícím se spotřeby energie. Londýnské úřady zase donutily majitele domů odstranit klimatizaci, protože nevyužili jiné způsoby chlazení, jako jsou například stropní ventilátory. „Obyvatelé, kteří žádají o stavební povolení, musí prokázat, že alternativní, ekologičtější opatření nejsou vhodná a že zařízení nebude způsobovat hluk ani nebude mít jiné škodlivé důsledky na sousedy,“ uvedla mluvčí Rady Camdenu, městské části v centru Londýna.

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V Paříži se množí spory ohledně klimatizací, protože obyvatelé se stále častěji snaží tyto systémy instalovat ilegálně bez souhlasu sousedů. Poté, pokud je systém viditelný z ulice, mohou místní úřady instalaci zakázat, jestliže narušuje charakteristické fasády budov ve městě. Advokát Christophe Sanson, který se specializuje na hluk, uvedl, že jeho kancelář už řešila více než stovku případů z poslední doby týkajících se klimatizačních systémů, které vyvolaly soudní spory.

To podle něj představuje prudký nárůst. Podle francouzského práva může sdružení vlastníků bytů dokonce zablokovat instalaci systému, pokud vydává více než pět decibelů během dne nebo tři v noci, což odpovídá přibližně hluku slabého vánku.

„Klimatizace vydává zvuk, který proniká betonem, je extrémně silný a může být velmi rušivý,“ říká advokát Sanson s tím, že je třeba najít kompromis.

Funarova rodina mezitím dále bojuje o instalaci klimatizace v jeho bytě už od doby, kdy ho před dvěma lety koupili. Ta provizorní sice funguje, ale nedostatečně. „Obvykle chládek vydrží jeden nebo dva dny, pak je zase po všem,“ uzavírá Funaro podle amerického portálu.

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