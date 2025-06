Zemí s největším počtem intenzivních drůbežáren je Francie s 2 342 provozy, následuje Velká Británie s 1 553 farmami, Německo, Itálie a Polsko, napsal portál The Guardian.

Intenzivní živočišná farma Intenzivní živočišnou farmou se v EU rozumí farma, ve které se najednou chová 40 000 a více kusů drůbeže, 2 000 a více výkrmových prasat nebo 750 a více prasnic.

Mezi desítku zemí s největším počtem intenzivních chovů prasat a drůbeže dohromady patří Španělsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie, Velká Británie, Dánsko, Polsko, Belgie a Maďarsko, vyplývá dále z dat Evropské komise a národních regulačních úřadů a institucí.

Například ve Velké Británii v roce 2017 v zemi fungovalo 1 621 průmyslových velkochovů prasat a drůbeže, v roce 2023 to bylo 1 824 jednotek.

Podle analýzy deníku k nárůstu megafarem v Evropě dochází v době, kdy prudce ubývá menších farem a zároveň se prohlubuje příjmová propast mezi malými a velkými zemědělci. Růst intenzivního zemědělství také souvisí s úbytkem ptáků, některých druhů stromů a motýlů.

Znečištěné řeky i ovzduší

Britský portál upozornil, že rozmach velkých průmyslových drůbežích provozů významně přispívá ke znečištění řek. Kuřecí trus totiž obsahuje více fosfátů než jakýkoli jiný druh zvířecího hnoje – ty pak odebírají rybám a vodním rostlinám kyslík.

Britský poslanec Terry Jermy za oblast South West Norfolk v Anglii, který vystupuje jako kritik přehnané koncentrace megafarem, zmínil, že megafarmy v Anglii od roku 2015 porušily téměř 7 000 environmentálních předpisů.

Mezi nejvážnější prohřešky patřily například poškozené jímky na kejdu, které prosakovaly a znečišťovaly okolí, nebo závažný případ znečištění chráněné přírodní lokality živočišným odpadem. Objevily se i vážné případy znečištění ovzduší a četné případy nadměrného zahuštění zvířat. Postihy za prohřešky však byly spíše výjimečné.

„Tato šokující čísla spolu s rozsáhlým seznamem pochybení jasně ukazují, že masivní nárůst velkochovů ve stylu USA od roku 2017 škodí naší krajině a ohrožuje klimatické cíle i snahy o udržitelnější budoucnost,“ uvedl poslanec.

Varovný signál

Podle organizace Compassion in World Farming se v hrabství Norfolk nachází 122 megafarem a celkem 25 748 309 zvířat chovaných v průmyslových podmínkách. Jednu z megafarem v Jermyho volebním obvodu, kde se mělo najednou chovat až 900 000 kuřat a prasat, nedávno zastupitelé zablokovali kvůli obavám o klima a znečištění.

Mluvčí Agentury pro životní prostředí ovšem uvedl, že většina intenzivních farem předpisy dodržuje. „V uplynulých dvou letech bylo 98 procent intenzivních prasečích a drůbežích farem ohodnoceno nejvyšším stupněm souladu s předpisy, což znamená velmi nízké riziko pro životní prostředí. Naše inspekce dlouhodobě potvrzují vysokou úroveň souladu s předpisy,“ uvedl mluvčí.

Dodal však, že většina zjištěných pochybení byla nízkého rizika a spolupracují se zemědělci na nápravě. „V případech závažných pochybení nebo neochoty farem se přizpůsobit může následovat postih,“ zmínil.

Podle generální ředitelky lobbistické skupiny Eurogroup for Animals Reineke Hameleersové by nicméně zjištění ohledně megafarem měla být varovným signálem. „Jde to proti slibům o zlepšení životních podmínek zvířat a přechodu k udržitelnějšímu zemědělství. Je důležité, aby Evropská komise činila chytrá a informovaná rozhodnutí o budoucnosti zemědělství. Financování by mělo směřovat do zemědělských systémů, které jsou skutečně udržitelné, konkurenceschopné a odolné,“ zmínila.