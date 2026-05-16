Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

  16:02
Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února.
Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)
Stovky lodí čekají, až bude průjezd Hormuzským průlivem bezpečný. (5. května...
Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...
Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard (o volné plavbě úžinou) zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize bez uvedení zdroje či konkrétních evropských zemí.

Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí v sobotu řekl, že Írán už „připravil profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ Hormuzským průlivem, který by měl být brzy zprovozněn.

„Z tohoto uspořádání budou mít prospěch pouze obchodní lodě a strany spolupracující s Íránem,“ zdůraznil Azízí a dodal, že na základě tohoto mechanismu bude Írán vybírat nutné poplatky „za specializované služby“.

„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ uvedl Azízí s odkazem na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je provázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.

Spojené státy nadto pokračují ve vlastní blokádě íránských přístavů, a to i přes křehké příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Teherán ve čtvrtek oznámil, že „v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu“ povolil plavbu více než 30 čínským lodím. Íránské úřady k tomuto kroku údajně přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu. Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu, kde se prezident se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě klíčových komodit. Čína je největším dovozcem íránské ropy.

Írán v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že plavidla zemí, které se nepodílejí na agresi proti němu, mohou Hormuzským průlivem proplout po získání povolení od íránských úřadů a po následné koordinaci s íránskými ozbrojenými složkami.

